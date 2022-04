Salvatore De Cruto: “Lega protagonista del cambiamento pugliese. Imprese abbandonate e schiacciate dalle tasse”

LECCE – Salvatore De Cruto, candidato al Consiglio regionale nella lista della Lega, traccia un bilancio positivo della sua campagna elettorale: “Ho iniziato la campagna elettorale il 5 luglio e ho incontrato tantissimi cittadini, tantissimi amici, imprenditori, persone impegnate come me nel civismo e ho discusso con loro dei problemi e delle cose da cambiare. Sul piano umano mi sento arricchito. È stata un’esperienza unica che voglio concludere con lo stesso entusiasmo” (cliccate sull’immagine per vedere l’intervista ndr). De Cruto spiega che solo puntando sul centrodestra e su un candidato presidente salentino si può arginare il baricentrismo che ha dominato in questi anni.

“Il Salento oggi è fanalino di coda di una Puglia baricentrica dove l’autostrada si ferma a Bari, come il doppio binario e l’alta velocità – spiega il candidato leghista – È una Regione tradita da Emiliano nel campo dell’agricoltura, con il terremoto della xylella che lo ha visto tergiversare e perdere il tempo vitale per bloccare la ‘peste degli ulivi’. Il Salento oggi ha bisogno di nuovi posti di lavoro e di infrastrutture: è necessario liberarsi dalle sabbie mobili di una politica inconcludente e basata sulla gestione del potere”.Per il candidato leghista la Regione ha aumentato le tasse senza far corrispondere un aumento della qualità dei servizi.

“L’addizionale IRPEF regionale può essere ridotta se si eliminano incarichi esterni e carrozzoni tipici di una certa politica”. La Lega ha a cuore il tema del taglio alle tasse e della sburocratizzazione, avendo lottato per la flat tax, tassa unica con una quota fissa ed equa. “Dobbiamo aiutare chi fa impresa a realizzare i suoi progetti senza che passino anni tra domande, burocrazia e amministrazioni elefantiache: dobbiamo essere in grado di dare risposte veloci. Le imprese salentine sono state abbandonate! Molta gente è delusa e si è allontanata dalla politica perché vede che non cambia mai nulla. Ma oggi c’è la possibilità di cambiare la Puglia, di creare nuove sinergie tra l’università e il mondo delle imprese, far ripartire le imprese balneari, che fino ad oggi sono state difese solo dalla Lega. Oggi più che mai bisogna avere il coraggio di impegnarsi nella politica: possiamo liberare la Puglia. Le elezioni sono alle porte. Andiamo a votare per cambiare le cose“.