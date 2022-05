Adjapong: “Ecco perché ho scelto Lecce”. Corvino chiarisce su Tachtsidis

Alle volte bisogna rimettersi in discussione e provare a ripartire da un punto che possa garantire il giusto slancio, anche se questo comporta fare un passo indietro. È la scelta dì Adjapong che decide di scendere di categoria e trasferirsi a Lecce

Link Sponsorizzato

“La serie B non l’ho mai fatta, e non per mia scelta, io nella mia carriera sono partito subito bruciando le tappe, ho esordito in serie A nella partita contro la Juve (era l’11 marzo 2016, Adjapong giocava nel Sassuolo ed entrò nei minuti finali sul campo dei bianconeri ndr) a 16 anni e mezzo. Poi gli ultimi due anni per me sono stati negativi, un po’ a causa mia un po’ per scelte tecniche; quindi ho deciso di riscattarmi. Sono venuto qui per fare bene e aiutare i miei compagni. E poi per me questa società è da serie A”

Nasce esterno offensivo, ma oggi preferisce il ruolo di terzino

Link Sponsorizzato

“Mi sento un esterno destro, sono più a mio agio, anche per una questione di corsa. Poi è ovvio che mi adeguerò alle esigenze dell’allenatore, anche perché mi adatto senza problemi e cerco di fare il meglio possibile per la squadra”

Dopo pochi giorni dello scivolone a Brescia, già la Cremonese. Voglia di riscatto

“Abbiamo la fortuna che già mercoledì si gioca e vogliamo riscattarci della partita a Brescia”

Il giocatore in cui si rispecchia maggiormente

“Per la sua capacità di adattarsi in tutti i ruoli, il giocatore in cui mi rivedo potrebbe essere Florenzi, lui sa stare sia a centrocampo, che attacco o come terzino. Mi rispecchio in lui proprio perché è capace di rivestire più ruoli”.

Ricominciare da Lecce, dopo tanti anni nel Sassuolo

“Sono stato 12 anni nel Sassuolo sono stato bene. Arriva un momento però in cui c’è necessità di cambiare. Voglio dimostrare a questa piazza e a questa società che io ci sono ancora”

A margine della conferenza Il direttore dell’area Tecnica Pantaleo Corvino su

Tachisidis

“Il ragazzo ha capito la nostra posizione e abbiamo parlato. È rientrato tutto nella normalità. È a disposizione dell’allenatore”