Avviso pubblico ricerca immobili scolastici: nuova scadenza al 9 ottobre

Al fine di reperire locali idonei ad accogliere alunni della scuola dell’obbligo nel rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del COVID-19, il Comune di Lecce, recependo le indicazioni in materia dell’Ordinanza n. 702 del 15 della Presidenza del Consi-glio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile, pubblicata in G.U.R.I. n. 238 del 25.09.2020, ha avviato una ricerca di mercato, nell’ambito del territorio comunale, di immobili da acquisire in locazione passiva destinati ad accogliere attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.

Le offerte, con le modalità previste nell’avviso pubblico, dovranno pervenire entro le 12.00 del .

www.comune.lecce.it L’avviso è consultabile sul sito istituzionale