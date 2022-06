Bambini in grembiule davanti alle scuole: in tutta la Puglia genitori in protesta per la chiusura

SALENTO – È amaro vedere una madre all’ingresso di una scuola mentre trascina la carrozzina del proprio neonato e allo stesso tempo non sa dove portare l’altro figlio prima di andare a lavoro, costretta all’incertezza, perché in questo periodo la Regione Puglia ha deciso di chiudere le scuole, a causa dell’impreparazione delle strutture sanitarie. I genitori ancora una volta si sentono abbandonati a se stessi, senza soluzioni praticabili per i lavoratori che non possono contare sui nonni. Bambini innocenti, genitori spaesati: insieme, davanti alle scuole di tutta la Puglia, per partecipare alla protesta, senz’altro pacifica e con mascherine e distanziamento garantito, dallo slogan: “NO ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE – ULTIMO BALUARDO DI CIVILTÀ”.

I genitori degli studenti di scuole elementari e medie di molte città salentine, come Galatone, Gallipoli e Presicce Acquarica, si sono dati appuntamento questa mattina, alle 8.00, per manifestare contro la recente ordinanza della Regione Puglia, che dispone la chiusura delle scuole dal 30 ottobre al 24 novembre 2020.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della protesta regionale partita dal Comitato “La scuola non si chiude -scuole diffuse in Puglia”. Da Bari a Lecce, da Foggia a Taranto, tutti uniti in manifestazioni pacifiche, per denunciare la violazione da parte della Regione Puglia dell’art.14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

<<L’istruzione dei nostri figli è stata messa in una tomba: ecco perché, in simbolo di protesta, questa mattina i bambini hanno lasciato un fiore, simbolo della loro purezza, davanti alla scuola che la politica, in maniera scellerata, sta uccidendo. Dobbiamo aderire tutti a questa protesta, pacifica, come lo sono i nostri figli! – si è sfogato il padre di un alunno della scuola primaria di Gallipoli –

Vedere i bambini deporre fiori davanti alla scuola è stato toccante: non si può negare una parte fondamentale della crescita di un bambino a causa del l’inadeguatezza della politica, non è giusto!>>

Di seguito, la lettera (con raccolta firme) scritta da alcune mamme della scuola primaria di Gallipoli, rivolta alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina:

“Gentile Ministro,

Le scrivo per chiederle se lei sa cosa è una mamma.

Una mamma è una donna che si sveglia alle 6 del mattino e va’ a dormire a mezzanotte, è una donna che si prende cura della casa, dei figli, sistema armadi, i letti, prepara pranzi, cene, merende, fa la spesa, assiste i propri genitori in molti casi, rimbocca le coperte ai bambini e comincia già ad organizzare il pranzo per il giorno dopo.

Una mamma è anche quella donna che, oltre al lavoro che svolge quotidianamente a casa, ha anche un altro lavoro a cui deve obbligatoriamente dedicare del tempo.

Una mamma insegna ai propri figli ad essere gentili, educati, a dire buongiorno e buonasera, a mangiare composti a tavola, a collaborare in casa, a condividere con i propri amici gioie e dolori, a non prevaricare gli altri.

Ma una mamma non è un’insegnante.

La scuola in presenza è identificata dai bambini in figure specifiche e definite tanto quanto quelle dei genitori.

La scuola in presenza è la parte educativa che verrà negata ai nostri figli.

Questa lettera le giunge da Gallipoli( 21000 abitanti circa e 0 contagi da mesi) in provincia di Lecce. Da domani le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in tutta la Puglia indistintamente. Ed è questa l’ingiustizia: nella nostra provincia abbiamo pochissimi contagi dovuti alla pandemia, eppure subiamo lo stesso trattamento delle scuole del capoluogo, dove vi è davvero un focolaio che deve essere arginato.

Ma questo non riguarda noi. Ci sono circa 200 km di distanza tra Lecce e Bari e il numero dei contagi nella nostra zona è notevolmente inferiore.

Chiediamo un suo intervento immediato per la riapertura delle scuole nella nostra provincia.

Se così non fosse non siamo pronte a piegarci al sistema di didattica a distanza integrata.

Le norme igieniche e il distanziamento sono state seguite alla lettera e noi, genitori attenti, siamo stati certi di poterli far frequentare in sicurezza.

Noi abbiamo il dovere, come genitori di tutelare la salute,mentale e fisica,dei nostri figli e non faremo subir loro ore di lezione davanti ad uno schermo. Non possiamo oltremodo guardare inermi i nostri figli piangere, non per futile capriccio, ma per l’alienazione che li sta colpendo nel profondo, per il contatto mancante con le insegnanti, per l’illogicità del provvedimento adottato che, per l’appunto, è comprensibile, nella sua assurdità, anche ad un bambino.

Quindi Noi faremo il nostro dovere,ora sta a voi politici e amministratori dello stato fare il vostro dovere e intervenire per far riaprire le scuole in quelle province dove non esiste un reale focolaio di covid- 19.

Difatti è assolutamente necessario intervenire nelle zone focolaio e arginare la vera bomba sanitaria che esploderà, laddove le istituzioni regionali si ostineranno nel voler applicare norme inutili, senza invece arginare i focolai resi ancor più incontrollabili dalla libera circolazione da e per le zone più colpite sia sul territorio regionale che nazionale.

Poiché non siamo genitori negazionisti ma realisti la preghiamo di ascoltare la nostra richiesta e riaprire le scuole della nostra provincia”.

