Corini: “Di questo Lecce mi piace tutto”

Prima trasferta della stagione per il Lecce che fa bottino pieno sul campo dell’Ascoli; dopo un primo tempo meno incisivo in cui il Lecce ha comunque mantenuto il controllo del gioco facendo spendere energie agli avversari per poi, come ha spiegato Corini, “alzare la qualità tecnica nel secondo” e conquistare una vittoria importante.

“Importante perché siamo arrivati ad Ascoli in una situazione di emergenza – spiega l’allenatore giallorosso – abbiamo recuperato Mancosu sulla rifinitura, abbiamo perso Petriccione all’antivigilia per una questione di mercato (era stato convocato ndr). Ma lo spirito della squadra è quello giusto, ero sicuro che avremmo giocato una partita di livello e così è stato, contro una squadra che comunque ci ha creato qualche difficoltà nel primo tempo, anche se abbiamo sempre avuto il controllo della partita. Poi nel secondo tempo, secondo me siamo usciti bene, abbiamo fatto gol, abbiamo rischiato una volta il loro gol del pareggio, ma se vado a contare le occasioni nostre l’unico rammarico è quello di non aver segnato più gol perché probabilmente l’avremmo chiusa anche prima

Link Sponsorizzato

Il Lecce in due partite in campionato e una di Coppa Italia, il Lecce non ha subito gol

“E’ un dato importante, la solidità della difesa è fondamentale, ma sopratutto contano le occasioni che abbiamo creato, qualcosa abbiamo concesso, è stato bravo in alcune situazioni garbale, un portiere importante per la categoria. Mi piace lo spirito, mi piace la voglia e l’applicazione che hanno i miei ragazzi. Io penso che con il gruppo al completo, potremo crescere ancora tantissimo, sicuramente questo è stato un buonissimo inizio, per i 4 punti in campionato e per il passaggio di turno alla Coppa Italia”

Link Sponsorizzato

Mancosu ha segnato il primo gol della stagione e lo ha dedicato al suocero, scomparso qualche giorno fa

“Marco è un valore assoluto per questa squadra; Lecce lo conosce bene, ne è il capitano, ne è l’anima e le sue qualità sono indiscutibili. Oggi ci ha fatto vedere che giocatore è portandoci in vantaggio e lavorando con grande applicazione anche nella fase di possesso e dandoci qualità quando aveva la palla nei piedi”

Henderson, il secondo marcatore

“Io gli chiedo tanto, è un lavoratore straordinario, si sa inserire, e secondo me più andrà in area e più avrà la possibilità di fare gol. Sono molto felice che questi suoi inserimenti abbiano prodotto due gol. Dunque quando uno poi capisce che andando là a cercare qualcosa di importante in area poi porta a casa soluzioni importanti e qualcosa che lui prende come valore e secondo me sarà un giocatore che potrà darci tanto anche sotto questo punto di vista”.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 6 ottobre nel pomeriggio presso l’Acaya Golf Resort.