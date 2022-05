Corini: “Energia positiva”

Il Lecce incassa due reti poi si rialza, segna, pareggia e “rischia” di vincere contro la Cremonese al Via del Mare. Una squadra diversa in campo da quella che ha affrontato il Brescia, a vederla schierata sembrava avesse ritrovato una specie di identità, con un assetto che sembrava a essere il suo naturale, che le conferiva un carattere deciso. Non è tanto il punto guadagnato con la Cremonese, quanto la risposta emotiva positiva dopo essere andati sotto di due reti. Mr Corini lo aveva detto nella conferenza stampa pre partita “Stiamo lavorando sulla gestione delle emozioni”, e oggi la risposta è stata positiva.

“Mi è piaciuto l’equilibrio. La generosità incanalata in lucidità – ha detto Corini dopo la gara – La squadra ha giocato a calcio, abbiamo creato molte occasioni da goal nonostante avessero anche loro creato occasioni. Se analizziamo la partita nella sua completezza, io penso che il Lecce meritasse di vincere. Abbiamo superato un altro step di crescita, dimostrando nelle difficoltà di esser uniti. Era quello che volevo vedere a Brescia, sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi. Quello del carattere è un aspetto fondamentale, ero sicuro di questo. Mi è piaciuto come è stata incalanata e sviluppata l’energia. Abbiamo avuto la lucidità di lottare quando ce n’era bisogno”