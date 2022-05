Covid: 136 casi in Puglia, 4 nel Leccese. Il governo interviene con nuovi limiti in tutti i campi

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a circolare tra i leccesi ma anche tra i nuovi migranti arrivati nelle scorse ore a Santa Maria di Leuca è stato registrato un caso: sono stati tutti isolati e continuano gli accertamenti sugli altri. Intanto, sono risultati positivi due 47enni, uno di Lecce e uno di Specchia: tutt’e due contatti di altri positivi. Una 45enne e un 42enne sempre salentini. Ma anche nella scuola di Tricase vanno avanti i tamponi su tutti gli alunni. Il SISP dell’Asl leccese sta cercando di accertare i casi sospetti disseminati ovunque nella provincia. Oggi, lunedì 12 ottobre 2020, sono stati registrati 2.433 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, (17 casi residenti fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti).

Sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 456.383 test.

5142 sono i pazienti guariti.

3913 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.669, così suddivisi:

3.903 nella Provincia di Bari;

896 nella Provincia di Bat;

803 nella Provincia di Brindisi;

2367 nella Provincia di Foggia;

893 nella Provincia di Lecce;

730 nella Provincia di Taranto;

75 attribuiti a residenti fuori regione (17 casi riclassificati e riattribuiti)

2 provincia di residenza non nota.

IL NUOVO DPCM

Il professore Pierluigi Lopalco lo aveva messo in conto: si torna nei luoghi chiusi e i casi di covid-19 aumentano. Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri prevede in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico l’uso della mascherina, salvo i casi di comprovata impossibilità per particolari soggetti.

Poi ci sono le regole proposte e non approvate, in alcuni casi molto restrittive: “Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso ad un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile.

Sono sospese le attività sportive che comportino contatto fisico, fatta eccezione per quelle che prevedano la contemporanea presenza di non più di sei soggetti nel campo da gioco. Sono escluse dalla presente disposizione le attività ricreative in centri sociali, comunità di recupero e di accoglienza.

È consentito svolgere individualmente attivita’ motoria purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo sia convivente;

Gli studi professionali devono consentire la presenza di non più di una persona per ogni stanza, incentivando il ricorso allo smart working”. Sono previsti limiti numerici per cerimonie, matrimoni e funerali.