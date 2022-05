Covid, ancora 301 casi in Puglia, 7 nel Leccese. 413 ricoveri. Il virus anche a Ortelle: coppia con sintomi

PUGLIA – In Italia la curva del contagio cresce: questa domenica siamo a quota 11.705 nuovi casi e 69 morti. Per fortuna in Puglia i numeri sono molto più bassi rispetto ad alcune regioni del nord, ma comunque si tratta di una crescita costante a cui i pugliesi non sono abituati. Diversa la situazione nel Salento e nel leccese, come ha spiegato il sindaco Salvemini questa mattina, in quanto i numeri sono molto bassi in rapporto alla popolazione. Le terapie intensive leccesi sono totalmente vuote. Scendono a 15 i paesi del Salento che non hanno mai avuto residenti con covid, perché a Ortelle è risultata positiva una coppia che è rientrata da una città della Lombardia: lui cinquantenne, lei quarantenne. Hanno avuto prima una piccola febbre, poi una febbre alta e, quando sono guariti, avevano il problema di non sentire i sapori. Ora stanno meglio. Hanno avuto l’accortezza di autoisolarsi ai primi sintomi. Questa domenica sono stati registrati diversi casi sospetti nel sud Salento. Oggi, domenica 18 ottobre 2020, sono stati registrati 4633 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 301 casi positivi: 154 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 30 in provincia BAT, 75 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 attribuito a un residente fuori regione (1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito).

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 488.758 test. 5.517 sono i pazienti guariti. 5.233 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.385, così suddivisi:

4782 nella Provincia di Bari;

1060 nella Provincia di Bat;

874 nella Provincia di Brindisi;

2696 nella Provincia di Foggia;

940 nella Provincia di Lecce;

944 nella Provincia di Taranto;

85 attribuiti a residenti fuori regione;

4 provincia di residenza non nota.