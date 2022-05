Covid, cresce il contagio: 350 positivi in Puglia, 9 nel leccese. 401 ricoverati. Nuovi casi a Lecce e Surbo

PUGLIA – Quello che non è avvenuto in estate sta avvenendo in autunno: con la stagione fredda e sono esplosi i contagi e i numeri salgono sempre di più. Naturalmente in Puglia i numeri non sono così preoccupanti come al Nord, ma i nostri reparti di Malattie Infettive cominciano a soffrire il sovraffollamento. Salgono a 401 i ricoverati. Dopo il 49enne e il figlio di dieci anni di Carmiano, sono risultati positivi una bambina leccese di 4 anni, un 56enne e una 52enne di Surbo, un 67 enne e una e una 58enne leccesi. C’è anche una coppia domiciliata a Ortelle tra i nuovi positivi di questa mattina: i tamponi sono stati eseguiti al Panico dì Tricase. Oggi, sabato 17 ottobre 2020, sono stati registrati 5382 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 350 casi positivi: 158 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 21 in provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 484.125 test.

5472 sono i pazienti guariti.

4980 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.084 , così suddivisi:

4628 nella Provincia di Bari;

1030 nella Provincia di Bat;

852 nella Provincia di Brindisi;

2621 nella Provincia di Foggia;

933 nella Provincia di Lecce;

931 nella Provincia di Taranto;

84 attribuiti a residenti fuori regione;

5 provincia di residenza non nota.

Le scuole in Lombardia sono già passate alla didattica distanza. L’andamento della curva epidemiologica sarà determinante nei prossimi giorni: meglio essere prudenti per evitare nuove restrizioni.