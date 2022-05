Covid: Tutto dipende da noi. Lo ha detto Conte dopo l’impennata dei contagi.

SALENTO – Sarà vigente trenta giorni, salvo inasprimento delle misure, il nuovo decreto ministeriale per contenere il contagio Covid. Mascherine sempre, anche all’aperto, salvo se si faccia sport, limitazioni degli orari per pub e ristoranti e divieto di assembramento ovunque. Anche nelle case private, indipendentemente dalla loro tipologia. Sei il numero massimo degli invitati, trenta in caso di matrimonio o cerimonia. Niente calcetto o sport di contatto.

Ripresa dello smart working. Scuole aperte. Almeno per ora. Stop a feste anche perché non è che ci sia tanto da festeggiare in tempo di pandemia quando anche l’economia si conferma fragile dovendo fare i conti con la seconda ondata e con le nuove misure per tentare di arginarla. Turismo e consumi si stavano stabilizzando, ma le nuove restrizioni mettono ulteriormente in crisi tutte le imprese di ristorazione che rischiano di dover chiudere non potendo più contare sull’utilizzo degli spazi esterni per l’arrivo del clima invernale.

Non esistono regioni senza contagio, ma esistono città in cui i numeri sono davvero ridotti e altre in cui la crescita è esponenziale. Questo, per la verità, è successo anche nella prima ondata. Cionostante, la prima volta, si è deciso di chiudere tutto. Ovunque. Non ci sono ancora rassicurazioni – sia in termini economici che pratici- sulla possibilità di fare tamponi veloci.

Così come sono introvabili i vaccini antinfluenzali, nonostante la viva raccomandazione a farseli per evitare che un semplice mal di gola possa essere confuso per covid. Non si escludono, quindi, chiusure tra le Regioni; quelle che destano maggior preoccupazione sono Lombardia, Campania, Piemonte, Sicilia e Basilicata. 7332 i contagi di ieri, di cui mille solo a Milano. Cresciuti oggi.

Alla luce di questi fatti, si rafforza sempre più l’ipotesi che il Governo e le autorità locali possano imporre dei lockdown su base comunale o provinciale. E’ una sfida difficile quella col covid, una sfida che non può essere rimessa solo al Governo, è la sfida di ognuno di noi con un virus non più sconosciuto. In attesa del vaccino, mascherine, distanza e pulizia sono le armi a nostra disposizione.