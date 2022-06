De Lorenzis: “Siamo stanchi dell’inefficienza dell’ufficio postale di Felline”

FELLINE (Lecce) – “Abbiamo appreso, grazie a diverse segnalazioni che ci sono pervenute che in data odierna (30 ottobre), che l’Ufficio Postale di Felline, aperto soltanto a giorni alterni, era chiuso senza nessuna motivazione e senza avviso alcuno.

Soltanto dopo l’intervento dei Carabinieri si è provveduto all’apertura e in un giorno di pagamento delle pensioni l’Ufficio in questione non aveva liquidità.

Link Sponsorizzato

Siamo stufi di questa situazione che reputiamo sia al limite della vergogna, poiché nel 2020, nello specifico in questo periodo, i nostri anziani sono mandati allo sbaraglio quando invece ci viene richiesto di non spostarci senza un motivo valido a causa appunto dell’emergenza sanitaria”. Lo dichiara il Coordinatore cittadino del MRS di Felline, Pierpaolo De Lorenzis.

“Inoltre – aggiunge – segnaliamo ancora una volta l’assenza di uno sportello postamat, cosa gravissima visto che anche Poste italiane sponsorizza sul proprio sito l’installazione di Atm nelle piccole realtà italiane; è impensabile privare i cittadini anche si questo servizio.

Link Sponsorizzato

Stanchi di questa situazione chiediamo a nome del Movimento Regione Salento di Alliste Felline che l’ufficio venga potenziato e che venga dotato di uno sportello ATM perché non possiamo avere cittadini di seria A o di serie B, il gestore di questo servizio non deve dimenticare che si rivolge appunto al pubblico e non può esimersi dal non garantirlo”.