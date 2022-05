Poli Bortone, attuare immediatamente nuovo regolamento del corpo di polizia municipale

LECCE – “Quale rappresentante in consiglio comunale della fiamma tricolore – ha dichiarato Adriana Poli Bortone – ho chiesto al presidente del Consiglio immediata applicazione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale che avuto una lunga fase di lavoro nelle commissioni preposte e pur fra mille ostacoli è stato poi approvato in consiglio comunale.”

“Ho sottolineato tra l’altro che tanti ordini del giorno pur approvati all’unanimità non hanno avuto attuazione pratica da parte dell’amministrazione comunale e di fatto risultano atti

assolutamente ininfluenti dal momento che l’amministrazione comunale con tale comportamento omissivo considera assolutamente inutile l’attività propositiva del consiglio comunale e ne viola la volontà.

L’amministrazione Salvemini si connota sempre più lontana da quegli impegni di partecipazione efficienza e trasparenza che pure aveva posto alla base della sua campagna elettorale.”

