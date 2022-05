Scomparsa di Jole Santelli, Forza Italia Puglia: “Il Paese perde risorsa straordinaria, noi una vera amica”

“Noi abbiamo perso un’amica sincera ed una donna straordinaria, ma il Paese ha perso una risorsa di altissimo valore che si è spesa fino all’ultimo per il bene del Mezzogiorno e della sua amata Calabria”.

È questo il messaggio di cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria, l’on Jole Santelli, del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, del vice commissario, il sen Dario Damiani, a nome di tutta la delegazione parlamentare pugliese di Forza Italia, dei dirigenti e dei militanti. “Una perdita improvvisa -aggiungono- dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male incurabile, che ha visto la nostra Jole battersi senza mai retrocedere dall’indefesso impegno politico ed istituzionale. Durante la campagna elettorale per le regionali, è anche venuta qui in Puglia per dare il suo contributo per Forza Italia e il centrodestra. possiamo immaginare quanto sia stato duro per lei esserci sempre, a servizio della Calabria e di tutti noi, in un momento così pesante per il cammino di una persona. Ed è per questo che Jole è e sarà d’esempio per tutti noi: fare il proprio dovere e mettercela tutta a qualunque costo. La sua scomparsa fa male, ma il suo percorso resterà un valore per tutto il mondo politico e per la comunità del Sud che non ha mai smesso di difendere. Un grande dolore, ci mancherà il suo sorriso dolce e la fermezza con cui ha portato sempre avanti le sue idee. Da vera combattente. Ciao Jole”.

