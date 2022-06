Spesa a sbafo nei supermercati in pieno lockdown con buoni comunali contraffatti: tre indagati

LECCE – Mentre la gente si barcamenava tra mille sacrifici parallelamente veri e propri sciacalli avrebbero speculato sulla crisi economica causata dalla prima ondata del Covid lucrando sui buoni spesa che il Comune di Lecce aveva destinato alle famiglie più disagiate per arginare gli effetti del lockdown. In tre avrebbero contraffatto i ticket su cui erano stati riprodotti l’impronta e il simbolo del Comune per fare compere a sbafo nei supermercati di mezza Lecce. Si presentavano alla cassa; esibivano i buoni con documenti di altre persone estranee e si allontanavano con scorte di generi alimentari. Sotto inchiesta sono finiti Savio Attanasio, 41 anni, di Lecce; Giuseppe Bolognese, di 48, di Lecce e Claudio Reho, 45, di Matino. Rispondono di falsificazione di monete, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ricettazione, truffa e sostituzione di persona. I tre indagati non avrebbero agito da soli. Lo avrebbero fatto insieme ad altri soggetti che, per il momento, non sono stati identificati.

Sono stati ricostruiti più episodi poi confluiti in un avviso di chiusa indagine a firma del pubblico ministero Donatina Buffelli. Di seguito, l’elenco. Il 7 maggio, presso il supermercato “Pam Express” di via Argento sarebbero stati acquistati generi alimentari utilizzando 14 buoni spesa contraffatti di cui 10 intestati ad un soggetto e altri 4 ad una seconda persona; l’8 maggio, presso il supermercato “Md” di via Moricino, sarebbero stati utilizzati 40 buoni spesa contraffatti mentre altri 10 sarebbero stati utilizzati presso il supermercato “Md” di via Merine ed altri 30 buoni presso il supermercato “Md” di via Cudazzo; il 9 maggio all’“Eurospin” di viale Rossini sarebbero stati utilizzati 29 buoni spesa contraffatti mentre altri 32 buoni presso il supermercato “Eurospin” di viale Aldo Moro ed ulteriori 28 presso il supermercato “Eurospin” di via Lequile; il 9 maggio presso il punto vendita “Demar” in viale Aldo Moro sarebbero stati utilizzati 15 buoni spesa contraffatti; l’11 maggio presso il supermercato “Eurospin” di via Pozzuolo, spesa con 18 buoni e con altri 9 presso il supermercato “Eurospin” di via Moricino; quel giorno non sarebbe andato a segno il tentativo di utilizzare altri 25 buoni spesa.

Sempre l’11 maggio presso il supermercato “Conad ex Ipermac” di viale Japigia, sarebbero stati utilizzati 18 buoni pasto tutti contraffatti. Nel mirino dei furbetti sarebbero finiti anche il supermercato “Pam Express” in via Argento (77 i buoni spesa contraffatti utilizzati; il supermercato “Ipermac” di Piazzale Sondrio (17 buoni spesa) mentre 63 sarebbero stati utilizzati presso la sede di viale della Libertà; presso il supermercato “Conad” di Piazzale Rudiae sarebbe stata fatta spesa con 46 buoni spesa contraffatti così come al “Lidl” di viale La Repubblica con 65 buoni spesa contraffatti.

Ed altri ticket posticci, fedele riproduzione di quelli originali, sono stati ritrovati nel corso delle perquisizioni che hanno consentito di sequestrare nell’ufficio di Bolognese 5 proiettili di pistola calibro 6.35 mai denunciati. Gli avvisi di chiusa inchiesta non corrispondono ad una sentenza di colpevolezza ma un passaggio necessario per un confronto giudiziario che ora attende la versione dei singoli soggetti coinvolti, difesi dagli avvocati Massimo Bellini, Mario Fazzini e Francesco D’Agata.