Lavoro fermo e crisi economica ma gli stipendi dei politici restano intoccabili

SALENTO – La proposta della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, di aprire le scuole anche il sabato e la domenica allo scopo di evitare assembramenti sui bus pubblici, non è piaciuta a presidi, docenti e genitori. Ancora una volta un tentativo di richiedere sacrifici alle famiglie, ai dirigenti e ai docenti, per sopperire alle mancanze di chi governa e di chi, nei mesi intercorsi tra la prima e la seconda ondata, avrebbe dovuto mettere a punto una strategia atta ad evitare gli assembramenti sui mezzi. Sotto accusa, la ministra De Micheli che è proprio la responsabile dei trasporti e che, se da una parte sottolinea che le Regioni (quali?) hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi, dall’altro nega che vi sia uno studio scientifico che dimostri che i trasporti siano la principale ragione della crescita della curva dei contagi. Il che è un po’ come negare che gli assembramenti favoriscano la diffusione del virus e che vi sia una ragione scientifica per non aver messo a punto una strategia.

Ma non ci sono scusanti e non ve ne sono neanche per la Ministra Azzolina che ha creduto di poter contenere il contagio nelle scuole mediante quello che è considerato da molti un vero e proprio sperpero di denaro pubblico: l’acquisto di banchi con rotelle. Per non parlare poi della nuova proposta di riaprire le scuole il 9 dicembre, cioè due settimane prima della chiusura per le vacanze natalizie, proposta che sa tanto di esperimento da effettuare ancora una volta sulle spalle dei ragazzi, dei docenti e delle loro famiglie. Famiglie già provate da un lavoro che vacilla, da una capacità di spesa che diminuisce mentre le esigenze aumentano dal momento che anche il controllo della circolazione del virus, nella maggior parte dei casi, grava sulle spalle dei cittadini con i tamponi molecolari che, in Puglia, sono proposti al prezzo di 80 euro pro capite e che, quindi, su una famiglia standard, costano la bellezza di 360,00 euro.

A tutto questo aggiungasi che Leu e Pd, hanno presentato un emendamento alla manovra che permette di aggredire i grandi patrimoni dai 500mila euro a salire, per far fronte alla crisi economica scatenata dal Coronavirus. Se sarà approvata dalla Camera, la norma introdurrà, a partire dal 1 gennaio 2021, un’imposta ordinaria sostitutiva la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari – al netto delle passività finanziarie – posseduta e detenuta sia in Italia che all’estero. Il che significa, ancora una volta, che i sacrifici, anche in termini economici, vengono richiesti ai cittadini a cui, dai piani alti, si è versato sino ad ora un contentino – anche in ritardo- di 600 euro. E la classe politica? Ha fatto scalpore, nei mesi scorsi, il caso dei deputati e degli altri amministratori regionali e comunali che hanno chiesto il bonus partita Iva destinato ai liberi professionisti in difficoltà per l’emergenza coronavirus. Una sorta di Robin Hood al contrario, insomma.

Ma quanto guadagnano, i politici? Lo stipendio è variabile: si va dai circa 15mila euro al mese di un senatore ai pochi spiccioli per i consiglieri comunali dei piccoli paesi. I deputati guadagnano qualcosa in meno: sempre sommando varie voci, arrivano a 13.971,35 euro al mese. Restano comunque somme altissime che andrebbero sicuramente diminuite e dirottate altrove anche in considerazione della scarsa produttività dei più. Ma se l’intento di questo Governo è quello di richiedere sacrifici a tutti, non sarebbe il caso che sia la classe dirigente per prima a rinunciare al proprio ben cospicuo stipendio? D’altronde, a voler ragionare secondo i principi di Robin Hood, se un cittadino comune – che ha sempre lavorato, pagato le imposte, non ha mai usufruito di alcun fringe benefit – può vivere con 600 euro, perché non potrebbe farlo anche un politico qualsiasi?