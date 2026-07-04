Attimi di paura a Racale per un incendio improvviso

RACALE: Un denso fumo nero ha avvolto via Deledda a Racale intorno alle 13:00 di oggi, subito dopo l’orario di chiusura di un’autofficina della zona. Per cause ancora in corso di accertamento, il fuoco è divampato improvvisamente nei pressi del locale, avvolgendo e danneggiando gravemente alcune vetture che si trovavano sul posto.

​L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Gallipoli e Ugento. I pompieri hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Insieme a loro, i Carabinieri della stazione locale hanno isolato la via e avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

​Al momento le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, compresa quella del dolo. C’è inoltre forte apprensione per le condizioni strutturali dell’edificio: i tecnici e i vigili del fuoco dovranno effettuare verifiche approfondite per valutare l’agibilità dell’immobile, dal momento che il piano superiore della struttura ospita un appartamento privato. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.