Accusato di una serie di truffe con firme false in tutta Italia: archiviato un primo procedimento a carico di un 46enne

CURSI (Lecce) – La giustizia, a volte con tempi lenti, rende merito a chi si professa innocente nonostante rimanga coinvolto in inchieste giudiziarie lunghe e delicate. È il caso di Paolo D’Autilia, 46enne di Cursi, accusato di una serie di truffe ai danni di decine di persone in tutta Italia con l’utilizzo di assegni falsi. In queste ore il gip Edoardo D’Ambrosio ha archiviato il procedimento incardinato a Lecce nei confronti dell’uomo. Una persona con problemi di deambulazione e dall’andatura zoppia. Che esce di rado da casa dove vive con moglie e figlie e, da anni, seguito dal Centro di igiene Mentale di Maglie. Eppure, inizialmente, ritenuto abile nel compiere truffe falsificando assegni emessi dall’Enel o da altre società contenenti rimborsi destinati a vari clienti e spediti per posta.

Il giudice ha così accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio. In più, come rilevato anche da una comparazione delle firme tra l’assegno e la carta d’identità, la grafia risulta differente come faceva già emergere una memoria difensiva depositata nei mesi scorsi. “Sono soddisfatto”, riferisce l’avvocato Ivan Zeppola, legale di D’Autilia, “della decisione del gip e speriamo che si tratti di un primo passo verso la verità”. Perché la vicenda giudiziaria del salentino si gioca ancora su più tavoli. D’Autilia, infatti, è finito sul banco degli imputati sempre per ricettazione di assegni in altre città d’Italia. Tre i processi in corso: a Ravenna, Ferrara e Rimini.

Link Sponsorizzato

Ma il verdetto di Lecce potrebbe ora condizionare gli esiti degli altri dibattimenti. Nel frattempo il legale di D’Autilia ha denunciato quanto accaduto ed è stato aperto un fascicolo per risalire ai responsabili del furto dei dati personali per compiere truffe in tutta Italia. L’incubo per l’uomo andava avanti da ormai troppo tempo. Uno spartiacque sarebbe stato rappresentato nel lontano febbraio del 2004 quando D’Autilia si presentò presso la stazione dei carabinieri di Martano per denunciare lo smarrimento della patente di guida avvenuta il giorno stesso. Ignoti si sarebbero così impossessati dei dati sensibili del 46enne falsificando la sottoscrizione degli assegni per poi mettere a segno una serie di truffe in diverse zone d’Italia.

I veri responsabili dei vari magheggi avrebbero intercettato gli assegni prima che giungessero ai destinatari provvedendo a modificare il nome presente sull’assegno apponendo quello del signor D’Autilia. Successivamente i titoli venivano presentati presso Poste Italiane per l’incasso su un conto corrente intestato a D’Autilia, conto aperto utilizzando i suoi dati e apponendo false sottoscrizioni. E il raggiro era ben confezionato. Ora, però, con il provvedimento del gip del Tribunale di Lecce si intravede un barlume di speranza per un uomo al centro di una serie di indagini di cui si è sempre dichiarato totalmente estraneo.