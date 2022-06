Anas, gomme invernali o catene: ecco su quali strade. Lunedì nuova ordinanza

L’Anas ha schivato le polemiche in questa settimana e oggi ha chiarito alcuni punti con un comunicato. Le gomme invernali o le catene a bordo sono un obbligo previsto dal codice della strada nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile, ma l’ordinanza non le impone su tutte le strade. “In riferimento a quanto comunicato lo scorso 10 novembre, Anas lunedì 16 novembre emetterà una nuova ordinanza escludendo alcune Strade Statali – spiega in un comunicato – Si precisa che per tali arterie l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali – valido per tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli, come dettato dal vigente Codice della Strada – entrerà in vigore solo in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e previa adozione di ulteriore specifico provvedimento.

Nella nuova ordinanza, che riguarda il periodo dal 15 novembre al 15 aprile 2021, le strade per le quali sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, in quanto maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, saranno:

– strada statale 100 Di Gioia Del Colle dal km 12,700 al km 66,600

– strada statale 17 Dell’Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 305,170 al km 318,000

-strada statale 17 Dell’Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 273,379 al km 284,000

– strada statale 170 Dir./A Di Castel Del Monte dal km 0,000 al km 15,070 172

– strada statale 172 Dei Trulli dal km 1,012 al km 60,400

– strada statale 172 Dir. Dei Trulli dal km 0,000 al km 12,000

– strada statale 17 Var Variante Di Volturara dal km 0,000 al km 14,250

– strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 11,100 al km 21,860

– strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 33,350 al km 56,600

– strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 24,450 al km 29,750

– strada statale 369 Appulo Fortorina dal km 0,000 al km 7,200

– strada statale 655 Bradanica dal km 31,000 al km 40,865

– strada statale 692 Tangenziale Ovest Di Lucera dal km 0,000 al km 3,878

– strada statale 693 Dei Laghi Di Lesina E Varano dal km 30,000 al km 60,400

– strada statale 7 Via Appia dal km 591,741 al km 627,250

– strada statale 750 Della Foresta Umbra dal km 0,000 al km 6,350

– strada statale 89 Garganica dal km 76,270 al km 153,500

– strada statale 89 Dir./B Garganica dal km 0,000 al km 11,832

– strada statale 90 Delle Puglie dal km 48,320 al km 67,200

– strada statale 93 Appulo Lucana dal km 16,000 al km 20,750

– strada statale 96 Barese dal km 57,350 al km 113,000

– strada statale 99 Di Matera dal km 1,900 al km 10,420

– strada statale 99 Racc. Di Matera dal km 0,000 al km 1,040

Per queste tratte l’obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148”.