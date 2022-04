Corini: “Qualità, umiltà, coesione e saremo protagonisti”. Falco vola alto con il piede destro

Appena entrato con il destro aveva fatto un assist per la testa di Coda (che però l’attaccante non è riuscito a sfruttare al meglio) e nel finale, allo scadere del recupero (93esimo), sempre con il destro ha segnato la rete che ha permesso al Lecce di espugnare il Bentegoti. Il piede destro non è il piede di Falco, ma il giocatore sorride: “In questi mesi ho lavorato molto per migliorare con il piede destro”.

Un professionista che si impegna per dare sempre di più e per fare sempre meglio per la sua squadra. Corini lo sa e sottolinea un concetto:

“Crederci fino alla fine è un aspetto fondamentale, come fondamentali sono stati tutti i ragazzi, anche quelli entrati a partita in corso. Tutti sono improntato e tutti devono sentirsi partecipi e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Abbiamo battuto una squadra forte, in una partita combattuta e difficile, dove le due squadre hanno cercato di superarsi fino all’ultimo minuto e siamo stati bravi noi a cogliere questa vittoria”

La regola dei 5 cambi, inserita durante la pandemia, potrebbe diventare una regola fissa, anche dopo l’emergenza. Nell’ultimo incontro del Football and Technical Advisory Panels dell’IFAB (L’International Football Association Board, l’organismo che sovraintende alle regole del calcio), si è discusso proprio della possibilità, sempre più concreta, di lasciare la regola dei 5 cambi per sempre, un modo per permettere a tutti i giocatori di essere utilizzati (solo in serie A in queste 8 giornate ne sono stati impiegati 60 in più).

Corini contro il Chievo ha ritenuto di effettuare tutte e 5 le sostituzioni, tutte nel secondo tempo. Il gol è arrivato proprio grazie alle ultime due (4 e 5 fatte insieme, per far entrare Majer e Falco)

“La mia è una squadra di valore che mi permette di cambiare giocatori in corsa mantenendo inalterato il valore della squadra, di questo devo ringraziare tutti, a partire dal direttore Corvino. Avere la possibilità di poter effettuare sostituzioni con giocatori di valore è fondamentale se vogliamo recitare un ruolo da protagonisti durante l’anno”

L’anticipo da regalato a Lecce l’emozione del temporaneo primato in classifica

“Ci godiamo questa piccola soddisfazione, ma è solo un piccolo passo e ne abbiamo tanti ancora da fare. Sappiamo che già la prossima partita con il Venezia sarà difficile e complicata come dico spesso uno alla volta per costruire qualcosa di importante”