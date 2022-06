Covid, 1.332 casi: 110 nel leccese. 1273 ricoveri. In allarme 13 comuni, chiusure precauzionali nelle scuole

PUGLIA – La nostra sanità è a pochi passi dal collasso: ogni giorno decine di ricoveri. I ricoverati pugliesi con covid-19 sono saliti a 1273, i reparti di malattie infettive sono pieni, il reparto di Terapia Intensiva del DEA, con circa 14 pazienti (è arrivato un altro uomo da Andria, ma ne sono morti 3) assorbe già tutto il personale disponibile. Pare che ormai sia ufficiale: aumenta a 24 il numero di posti letto in terapia intensiva del Dea. Per poter mobilitare altro personale dal Fazzi, saranno unite la terapia intensiva normale e quella della Cardiochirurgia (due equipe solitamente separate diventeranno un tutt’uno).

Intanto, nei comuni leccesi continua la battaglia per arginare il contagio. A Salve la dirigente della scuola primaria comunale ha chiuso una sola classe (si tratta di una “prima media” isolata a scopo cautelativo) per proteggere tutti dal SARS-CoV-2, visto che una bambina ha avuto contatti con un positivo. Attualmente i casi sono nel paese sono 3. A San Cesario è stata chiusa la scuola comunale primaria per un positivo. Cresce l’allarme in 13 Comuni, aumentano i positivi e cambia la fascia nella mappa epidemiologica: Porto Cesareo sale nella fascia 11-20; Carmiano (11-20), Cavallino ha dai 21 ai 50 attuali positivi; San Cesario da 11 a 20; Caprarica, Santa Cesarea, Castro, Andrano (6-10); a Gallipoli diventano 20 (ieri erano 16) e c’è anche un bambino di 11 anni tra i nuovi positivi; Ruffano è nella fascia 21-50 casi all’interno della mappa epidemiologica; Supersano 11-20; a Collepasso il sindaco informa che i positivi sono 8 (tra cui un esponente della maggioranza). Anche Tiggiano, che nella prima ondata aveva tenuto alla larga il covid, sale nella fascia 6-10. A Taurisano sono 174 i positivi, ma ci sono nuove guarigioni non inserite nel conteggio, tra cui quella dell’esponente politico che fa parte della maggioranza. Il sindaco, Raffaele Stasi, ha attivato dei nuovi screening per la cittadinanza: lo sforzo per frenare il contagio è senza sosta.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, mercoledì 11 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 7.913 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.332 casi positivi: 677 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 110 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 622.094 test.

8.013 sono i pazienti guariti.

20.099 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 29.008 così suddivisi:

11.638 nella Provincia di Bari;

3.107 nella Provincia di Bat;

2.068 nella Provincia di Brindisi;

6.895 nella Provincia di Foggia;

2.122 nella Provincia di Lecce;

2.963 nella Provincia di Taranto;

214 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I numeri non accennano a calare: se il 15 novembre gli indicatori dovessero essere ancora così allarmanti, arriveranno nuove strette per la Puglia.

