Covid, 1.377 casi: 101 nel leccese. 1629 ricoverati. Aumenti di fascia a Galatone, Salve, Seclì e Veglie

PUGLIA – I numeri restano alti, anche questo sabato: il SARS-CoV-2 fa salire di fascia altri quattro paesi della mappa epidemiologica. Veglie nel documento del Dipartimento Salute della Regione Puglia sale a oltre 51 attualmente positivi. Galatone, che era a 17, viene collocato tra 21 e i 50 contagi nella mappa epidemiologica. Salve e Seclì salgono con i nuovi attualmente positivi nella fascia 6-10. I ricoverati sono saliti a quota 1629. Nella terapia intensiva del DEA di Lecce, intanto, i pazienti sono diventati 15: oggi è arrivato un altro foggiano. Sono 10612 i guariti. Oggi sabato 21 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.803 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.377 casi positivi: 508 in provincia di Bari, 144 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 335 in provincia di Foggia, 101 in provincia di Lecce,161 in provincia di Taranto,7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 19 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 712.626 test.

10.612 sono i pazienti guariti.

30.420 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 42.180, così suddivisi:

16.489 nella Provincia di Bari;

4.717 nella Provincia di Bat;

2.943 nella Provincia di Brindisi;

9.771 nella Provincia di Foggia;

3.237 nella Provincia di Lecce;

4.723 nella Provincia di Taranto;

299 attribuiti a residenti fuori regione,

1 provincia di residenza non nota.

A GALATONE L’ALLEANZA TRA COMUNE E MEDICI DI BASE

L’Assessore al Welfare, Caterina Dorato, e il sindaco Flavio Fìloni, hanno comunicato che ieri mattina hanno incontrato i medici di famiglia e le pediatre di libera scelta presenti nel Comune di Galatone per organizzare e dare supporto alle attività che dovranno essere dagli stessi svolte a seguito del protocollo di intesa sottoscritto ieri tra la Regione Puglia e i medici di base.

“Dopo una partecipata discussione si è concordato che l’Amministrazione individuerà uno spazio pubblico atrrezzato da mettere a disposizione dei medici per poter effettuare i tamponi, e abbiamo ribadito la disponibilità a collaborare fattivamente con loro nella fase esecutiva del protocollo, mettendo a disposizione anche risorse economiche”.