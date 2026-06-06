Sicurezza stradale: la Polizia Stradale intensifica i controlli con l’autovelox sulla Lecce-Gallipoli

SALENTO – Proseguono senza sosta le attività di prevenzione della Polizia di Stato per contrastare l’eccesso di velocità e garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada. In quest’ottica, la Sezione Polizia Stradale di Lecce ha reso nota la programmazione dei servizi di controllo elettronico della velocità previsti per la prossima settimana, in un periodo compreso tra lunedì 8 e domenica 14 giugno 2026.

L’obiettivo dell’iniziativa, che punta sulla trasparenza per sollecitare una guida prudente e il rigoroso rispetto dei limiti stabiliti, vedrà una particolare concentrazione delle pattuglie su una delle arterie stradali più trafficate della provincia. Le postazioni di controllo con apparecchiature autovelox saranno infatti attive in tre giornate specifiche della settimana: si partirà nella giornata di martedì 9 giugno lungo la Strada Statale 101, che collega Lecce a Gallipoli, per poi replicare con le medesime modalità sia mercoledì 10 giugno sia venerdì 12 giugno, coprendo così anche la vigilia del fine settimana.

Dalla Polizia Stradale giunge un caloroso invito a tutti i conducenti affinché mantengano la massima prudenza al volante.

Le autorità ricordano che il rispetto dei limiti di velocità non deve essere visto semplicemente come un modo per evitare le severe sanzioni previste dal Codice della Strada, ma come un dovere fondamentale per tutelare l’incolumità propria e quella degli altri automobilisti. La sicurezza stradale resta un obiettivo comune e il primo passo parte sempre da una guida responsabile.