Cavallino, l’accusa dell’avvocato Chirivì: “Pasquino aggredito dal sindaco”. Rella: “Diverbio per manutenzione del verde”

CAVALLINO – Sta facendo discutere già da 24 ore l’indiscrezione su una presunta aggressione del sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni a un consulente ambientale, che è anche presidente della Lupiae servizi, Luca Pasquino. In campo ci sono due versioni diverse e, probabilmente, solo i giudici potranno chiarire i fatti (se non dovesse risolversi tutto bonariamente, visto che, secondo le indiscrezioni, i due avevano un rapporto di amicizia prima di questo episodio). “Il mio assistito è tutt’ora molto provato dall’accaduto – ha scritto ieri sera l’avvocato Enrico Chirivì – Riferisce che alle ore 8.50 di trovava a Cavallino in via Lizzanello civ 155 per sovrintendere ai lavori che stava eseguendo l’impresa nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, quando all’improvviso è sopraggiunto il Sindaco a bordo della sua auto modello Audi, il quale, senza neppure proferire parola, visibilmente alterato, ha cominciato a colpirlo, dapprima al volto con pugni e poi con calci alla schiena, cominciando subito dopo a proferire nei suoi confronti insulti irripetibili. L’architetto Pasquino, che certamente non si aspettava una tale azione, peraltro immotivata, da parte del primo cittadino, è riuscito a divincolarsi dalla presa del suo aggressore solo quando le grida di alcuni passanti hanno distratto l’aggressore e lo stesso ha avuto in quel momento la prontezza di allontanarsi per poi recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stato tra gli altri raggiunto dal Comandante della Polizia Municipale.

Valuteremo nelle prossime ore il da farsi a tutela dei diritto del mio assistito”.

“Rispetto alla vicenda divulgata dagli organi di stampa e che avrebbe come protagonisti il sindaco di Cavallino e un professionista incaricato dal Comune per la prestazione di servizi, si tiene a precisare che tra i due vi è stato un diverbio legato all’organizzazione dei lavori di pulizia e manutenzione del verde pubblico, scaturito da una diversa pianificazione dei lavori rispetto a quanto precedentemente concordato e definito, in vista dell’imminente processione del Corpus Domini, evento religioso di grande importanza e particolarmente sentito dalla comunità cavallinese – scrive l’avvocato Roberto Rella – In ordine al contenuto della vicenda, pur non concordando con la ricostruzione offerta dagli organi di stampa, pare si debba ricondurre il tutto nell’alveo di un banale screzio tra persone che si conoscono da tempo e si stimano reciprocamente. Da ultimo, pare opportuno evidenziare che, rispetto alla reale portata dei fatti, si debbano evitare facili e maliziose enfatizzazioni che non rendono giustizia alla levatura delle persone coinvolte e all’immagine della collettività cavallinese”.