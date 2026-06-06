Sicurezza e prevenzione nel Salento: il Questore di Lecce firma 9 avvisi orali e 5 fogli di via obbligatori

SALENTO – La sicurezza pubblica si conferma il pilastro fondamentale dell’azione della Polizia di Stato e la risposta più concreta alla richiesta di sicurezza dei cittadini nel territorio salentino. È questa la linea strategica impressa dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, incentrata sull’attività di controllo in ogni settore e specialità per contrastare l’illegalità prima che si ramifichi, garantendo così l’ordine e la tranquillità pubblica.

In quest’ottica di costante monitoraggio, la Divisione Anticrimine della Questura ha condotto una serie di approfondite istruttorie che hanno portato, nell’ultima settimana, all’emissione di ben nove provvedimenti di Avviso Orale e cinque Fogli di Via Obbligatori nei confronti di soggetti considerati, sulla base di elementi concreti e attuali, una reale minaccia per le comunità locali.

I destinatari dei nove avvisi orali sono individui di un’età compresa tra i 23 e i 52 anni, già noti alle forze dell’ordine per svariati illeciti. Ad Ugento la misura ha colpito un uomo ritenuto di particolare pericolosità sociale a causa di una spiccata dedizione ad attività illecite, con precedenti che vanno dal furto aggravato in concorso e in abitazione fino ai maltrattamenti in famiglia, passando per la guida sotto l’effetto di alcol e droga e la costante frequentazione di pregiudicati.

Una situazione analoga sul fronte dei reati intrafamiliari riguarda una donna di Maglie, già in attesa di giudizio per maltrattamenti e recentemente arrestata per un tentativo di furto aggravato; la donna si trovava ai domiciliari, misura da cui è successivamente evasa collezionando una nuova denuncia. A Lecce, invece, il provvedimento ha raggiunto un uomo attivamente dedito alla produzione, fabbricazione e cessione di sostanze stupefacenti, oltre che alla ricettazione in concorso.

Spostandosi a Nardò, l’attenzione della Polizia si è concentrata su un uomo già condannato per lesioni personali e percosse, noto per reati contro la persona e il patrimonio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per un danneggiamento a seguito di incendio e per aver guidato senza mai aver conseguito la patente. Profilo di elevata pericolosità anche per un cittadino straniero con alle spalle condanne per spaccio di droga, detenzione abusiva di armi e ricettazione; l’uomo, già denunciato in passato per associazione mafiosa, è stato recentemente trovato nuovamente in possesso di una pistola con munizionamento.

Sempre tra i cittadini stranieri, un giovane è stato colpito da avviso orale dopo essere stato deferito per rissa e lesioni personali, reati che si aggiungono a una precedente denuncia per tentato furto a Taranto. Nel comune di Diso, la misura è scattata per un uomo con condanne per lesioni colpose, porto d’armi, minaccia e numerosi furti, attualmente in attesa di giudizio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e noto come assuntore abituale di stupefacenti.

Infine, gli ultimi due avvisi orali hanno riguardato un giovane straniero, denunciato per furto in abitazione e porto di oggetti atti ad offendere, e un leccese con una lunga scia di reati tra cui atti persecutori, danneggiamento a seguito di incendio e numerose evasioni, l’ultima delle quali ha fatto scattare l’arresto in flagranza da parte del Nucleo Radiomobile.

Parallelamente agli avvisi orali, il Questore Lionetti ha firmato cinque Fogli di Via Obbligatori, misure interdittive nate dalla sinergia tra i Commissariati di Pubblica Sicurezza e l’Arma dei Carabinieri. Il primo provvedimento, proposto dal Commissariato di Galatina, prevede l’allontanamento dal comune per due anni di una giovane donna straniera domiciliata al campo Panareo di Lecce; la donna, appartenente a un nucleo familiare dedito ai reati contro il patrimonio su scala nazionale, è stata sorpresa a circuire anziani chiedendo l’elemosina in modo sospetto. Gli altri quattro fogli di via, tutti con divieto di ritorno per tre anni, sono stati invece emessi su proposta dei Carabinieri.

A Surbo la misura ha colpito un quarantanovenne leccese che stava tentando di abbattere il muro di un alloggio popolare per occuparlo abusivamente e che, una volta scoperto, ha minacciato di morte i militari con un coltello. A Ugento, un uomo è stato costretto ad allontanarsi dopo essere stato intercettato dalla Sezione Radiomobile mentre tentava di rubare un Fiat Doblò; nella fuga il malvivente ha scavalcato una recinzione lasciando però sul posto la propria auto con il motore acceso e i documenti all’interno, permettendo così la sua immediata identificazione.

Gli ultimi due allontanamenti hanno riguardato i comuni di Zollino e Novoli. Nel primo caso, una donna residente a Maglie è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri di Soleto dopo aver forzato la catena del cancello di una villetta a Zollino insieme a un complice per compiere un furto. Nel secondo caso, a Novoli, il divieto di ritorno ha colpito un ventiseienne di Manduria che, in concorso con un minorenne, ha teso un drammatico agguato in una strada buia a una donna, rapinandola dell’auto; non contenti, i due hanno usato i documenti trovati nella borsa della vittima per svaligiarle l’abitazione, rubando gioielli e capi firmati prima di essere arrestati dopo un breve inseguimento.