Covid, puntare sui tracciatori per non andare alla deriva: il Ministero si mobilita, Martella invita la Puglia a fare in fretta

Il ministero della salute prevede 2000 tracciatori in Italia per mappare il covid 19, e demanda alle singole regioni l’individuazione delle persone da assumere per tale compito. I tracciatori devono avere competenze mediche, paramediche e amministrative e hanno il compito di individuare eventuali focolai e di tracciare il propagarsi del virus nelle varie comunità, fungono da sentinelle. Questa è un’azione di prevenzione di fondamentale importanza nel contenere l’espandersi del covid. Infatti si tracciano tutti i contatti di una persona infetta e si invita alla quarantena fiduciaria tutti i soggetti che sono stati a contatto con l’infettato, effettuando tamponi tempestivi a tutta la rete di contatti. In Cina hanno sconfitto il covid anche con questa arma e in Germania hanno previsto 10.000 tracciatori che già da tempo sorvegliano i territori. Oltre ad essere una misura di prevenzione è anche una forma lavorativa in questi momento di crisi occupazionale.

“In Italia la maggior parte delle regioni hanno perso questa opportunità di contrasto al virus e la Puglia è una di queste, con zero assunzioni di tracciatori perdendo cosi l’arma che poteva permettere la sconfitta di questo mostro –

spiega il coordinatore provinciale UDC, Roberto Martella – Si naviga a vista senza alcun approccio scientifico al problema, senza nemmeno copiare da altre nazioni che stanno applicando le buone prassi con buoni risultati. In Italia e in Puglia si è ormai persa la tracciabilità del virus che chiaramente dilaga. Intanto Emiliano gioca da 50 giorni con la giunta e lopalco asserisce che i morti in Puglia sono l’ultimo dei problemi, mancando di rispetto ai nostri concittadini defunti. Mi sembra una nave alla deriva dove il detto è ‘si salvi chi può’”.