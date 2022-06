Dl Ristori: Stefàno, “per la Puglia più di 52 milioni di euro a 13mila aziende”

“E’ sicuramente un buon risultato, certamente non esaustivo, ma che intanto ci consente di sciogliere un importante nodo al fazzoletto che avevamo fatto come Pd chiedendo al governo di assumere l’impegno di erogare ristori per quegli operatori economici costretti a chiudere in ragione delle recenti e più severe restrizioni anti Covid” lo afferma il Presidente della 14° Commissione del Senato, sen. Dario Stefàno.

“Ad , circa 200mila aziende italiane hanno ricevuto negli ultimi dieci giorni circa 960 milioni di euro. Di queste, 13.064 imprese della Puglia hanno ricevuto più di 52 milioni di euro” continua il senatore dem.

“Questa è una risposta concreta che dovevamo agli italiani ma è anche una sonora sconfitta per chi prova a continuare a speculare su una crisi che non conosce precedenti e che richiederebbe, al contrario, senso di responsabilità e soprattutto serietà”.