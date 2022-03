Gelate, Mazzotta interroga la Giunta regionale: “Subito indennizzi per gli agricoltori”

PUGLIA – “Dal 2017 ad oggi ancora nessun intervento economico significativo per ristorare i nostri agricoltori per gli ingentissimi danni subiti a seguito delle gelate di tre anni fa e del 2018: per questo, con i colleghi del Gruppo di Fi Giandiego Gatta e Stefano Lacatena, abbiamo depositato un’interrogazione consiliare diretta al presidente Emiliano e all’assessore al ramo Pentassuglia. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Il governo nazionale, nel 2017 – prosegue – ha assegnato alla nostra Regione poco più di due milioni di euro del Fondo di Solidarietà Nazionale per indennizzare il comparto, una cifra assolutamente insufficiente a coprire le perdite di un settore trainante per l’economia pugliese, ma afflitto da problemi gravissimi, come la Xylella e la crisi di segmenti essenziali della filiera agroalimentare, tanto che gli agricoltori sono costretti a indebitarsi o produrre sottocosto.

Circostanze ormai note, ma la Regione non può esimersi dal fare la sua parte: a partire, innanzitutto, dallo stanziamento di altre risorse del bilancio regionale per sostenere coloro che hanno visto andare in fumo mesi e mesi di lavoro e gran parte della produzione a causa delle gelate.

Non possiamo sottacere che quanto fatto fino ad oggi dalla Regione -nonostante i milioni e milioni promessi da Emiliano- costituisca un’offesa e una grave mortificazione per le nostre aziende: somme così esigue da rendere impossibile una vigorosa e degna ripresa produttiva. Nell’interrogazione, quindi, chiediamo e ci appelliamo alla sensibilità dell’assessore Pentassuglia, affinché si mettano in campo risorse aggiuntive del Bilancio regionale e le disponibilità finanziarie contenute nel Bilancio Vincolato. Ma non solo – conclude Mazzotta – bisogna semplificare le procedure di accertamento dei danni e di erogazione delle somme a titolo di indennizzo. Anche così si tutela il reddito degli agricoltori”.