Gentile: “A Surbo presto un’area verde attrezzata nei pressi del Campo Sportivo”

SURBO (Lecce) – “Qualche giorno fa ho sottoposto all’attenzione della Giunta Comunale della Città di Surbo una delibera contenente la presa d’atto dell’individuazione di un’area da destinare a standard urbanistici e lo studio di fattibilità tecnica per la sistemazione dell’area antistante il Campo Sportivo Comunale. – afferma il vicesindaco di Surbo, Martina Gentile – Con un atto di indirizzo, lo scorso 3 novembre, ho chiesto agli uffici di predisporre una proposta progettuale, affinchè sia realizzata un’area a verde attrezzata e parcheggi. Quando ci siamo insediati, la procedura volta all’acquisto dei terreni nell’area non era stata ancora completata: non appena ultimata, sottoscritta l’ultima cessione, ho ritenuto di dover chiedere agli uffici di procedere celermente: l’obiettivo è riqualificare con una quinta di verde, attrezzature ginniche e parcheggi quest’area, che ospita anche il mercato settimanale.

L’area mercatale, infatti, necessita di un rilancio non più rinviabile, che sarà così inserito nella più ampia riqualificazione degli spazi urbani, migliorando l’arredo e implementando il verde pubblico, disponendo attrezzature per lo sport all’aria aperta, affinché sia possibile, anche a Surbo, garantire la pratica sportiva, adeguati spazi per il gioco e per la socializzazione. – prosegue Martina Gentile – Il progetto prevederà la sistemazione dell’area mediante la realizzazione di un’area verde pubblica, attrezzata con arredi urbano, giochi per bambini, contenitori per i rifiuti e le deiezioni canine e la piantumazione di alberi e siepi, oltre alla realizzazione di alcuni parcheggi, per un importo complessivo pari a 200mila euro. Avere spazi attrezzati – conclude Gentile- è un bisogno che la città manifesta da anni e al quale avvertiamo l’urgenza di rispondere nel più breve tempo possibile, per innalzare la qualità della vita nella nostra città.”