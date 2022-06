Giunta regionale, FI: “Solo spartizione politica e interessi da tutelare”

“Non possiamo che sfilare il ‘cartellino rosso’ per le nomine effettuate da Emiliano. La Giunta regionale appare chiaramente come frutto di una spartizione politica vera e propria che nulla ha a che vedere con l’esigenza di schierare la migliore squadra possibile per il rilancio della Puglia”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta in una nota congiunta insieme ai parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Francesco Paolo Sisto, Elvira Savino, Vincenza Labriola e Carmela Minuto.

“Tra nomine assessorili discutibili – aggiungono – e territori del tutto privi di rappresentanza, ci saremmo aspettati molto di più soprattutto per la sfida economica, sociale e sanitaria che stiamo vivendo. Senza contare la promessa non mantenuta della parità di genere, tanto sbandierata in campagna elettorale e miseramente naufragata . Non possiamo sottacere, infine, la beffa del secolo: Emiliano che lascia un posto vuoto in Giunta in attesa del M5S. Un tradimento della volontà degli ignari elettori – concludono gli esponenti di FI – che fa del governo pugliese un poltronificio a servizio del centrosinistra e non un’istituzione a lavoro per la comunità”.

