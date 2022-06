Puglia ufficialmente in zona arancione, col nuovo DPCM un “quasi-lockdown”

PUGLIA -Sulla nostra regione non svetta il rosso come in Lombardia, ma le restrizioni saranno comunque pesanti. La Puglia in zona arancione ufficialmente: se ne discuteva già da 48 ore, ma ora il premier Conte, dopo il confronto serrato con le Regioni, ha firmato il nuovo DPCM (che entrerà in vigore dopodomani (6 novembre 2020). Come abbiamo scritto nei giorni scorsi (quando abbiamo riportato il discorso del premier alla Camera), sarà attuato il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio (da verde a rosso), che saranno determinate a seconda dei parametri elencati nel testo: la Puglia è in zona arancione, per ora non chiude, ma quasi. Chiudono anche i musei, con tutti i luoghi di aggregazione.

È previsto il “coprifuoco” dalle ore 22 sino alle 5, spostamenti tra le regioni solo per motivi di necessità, supermercati chiusi nei fine settimana, dad (didattica a distanza, cioè da casa) per le scuole di secondo grado, per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine anche quando si è seduti al banco (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Come abbiamo già detto, sarà limitato al 50% il carico nei mezzi di trasporto. I parrucchieri resteranno aperti in tutte le zone del paese e ritornerà l’incombenza burocratica dell’autocertificazione per uscire da casa dopo le 22.

È stata decretata la chiusura di bar e ristoranti dopo le ore 18 (ma per le zone arancioni la chiusura è totale: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo).



Si può ordinare cibo a domicilio. Sono sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ‘a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica’.

Chiudono i centri scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie. Non ci si potrà spostare, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute, nemmeno da un Comune all’altro. Insomma, non un lockdown come lo abbiamo conosciuto, ma quasi, sperando di non arrivarci mai alla situazione della prima ondata. Tutta questa situazione è dovuta al tilt dei reparti di malattie infettive e dei pronto soccorso. Non ci potevamo pensare prima?