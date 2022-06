Sostegno al turismo: le Province in audizione al Senato Minerva, UPI “Marketing turistico parta dai territori. Serve promuovere il turismo di prossimità”

“La crisi sanitaria sta avendo ripercussioni drammatiche su tutto il comparto del turismo e della cultura, che sono tra i sistemi economici più colpiti. In questa fase, possiamo sostenere la ripresa ripensando le politiche turistiche, rilanciando e promuovendo il turismo di prossimità, di “vicinato”. Lo sviluppo del Paese passa necessariamente dalla ripresa dei suoi territori”.

Lo ha detto il rappresentante dell’UPI, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, intervenendo in videoconferenza all’audizione promossa dalla Commissione industria e turismo del Senato sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio.

“E’ chiaro – ha detto Minerva – che le relazioni fra beni culturali e ambientali, offerta turistica e sistema produttivo assumono un particolare valore e contribuiscono a migliorare i prodotti e a rafforzare la capacità competitiva sia dei prodotti che dei territori. In questo contesto le Province possono svolgere un ruolo essenziale considerati gli ambiti territoriali di competenza. Se sono i territori che oggi competono sul piano nazionale e internazionale, è a questo livello che vanno progettate e realizzate politiche di marketing capaci di declinare offerta turistica, beni culturali, eventi, enogastronomia, eccellenze produttive. Le Province – ha aggiunto Minerva – hanno funzioni fondamentali di supporto e assistenza tecnica ai comuni e raccolta ed elaborazione dei dati: si tratta di compiti che possono rivelarsi strategici per il turismo, sia per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali e favorire lo sviluppo socio-economico dei territori, sia per verificare i flussi turistici e intervenire sulla programmazione delle politiche di promozione e sviluppo”.

