“Supersani Populi APS”: a Natale piantiAMO la vita

SUPERSANO (Lecce) – L’amore per il proprio territorio, la cura e la custodia del patrimonio, la promozione sociale, dell’arte e della cultura sono gli ingranaggi principali che fanno muovere il motore di qualsiasi associazione, impegnata a livello locale, nei piccoli paesi dell’entroterra salentino.

Lo stesso vale per la neo associazione di promozione sociale “Supersani Populi”, letteralmente “del popolo di Supersano”. Un nome scelto proprio per indicare ciò che maggiormente sta a cuore agli associati: il bene della propria comunità, la promozione e la valorizzazione di tutto quel ricco patrimonio storico-artistico e sociale che appartiene ai cittadini di Supersano. Il nome prende spunto dall’antico stemma del paese, la quercia, simbolo di robustezza e forza.

L’associazione – si legge nel comunicato – si è costituita lo scorso settembre, con l’obiettivo di riunire tutti i giovani che hanno intenzione di spendersi per il bene del proprio paese.

Tra le varie attività programmate, ma ancora incompiute a causa dell’attuale situazione epidemiologica, spicca l’iniziativa proposta per il periodo natalizio, dal titolo “A Natale piantiAMO la vita”. I giovani hanno pensato di far capire quanto tutti possano amare di più la vita, pensando anche alla pineta di Supersano. Farla rivivere è un atto essenziale, doveroso, che serve anche all’esistenza di tutti. Sì, rivivere, è il verbo volutamente scelto, perché non può esserci pineta senza alberi. Ciò che fino a tempo fa era il polmone del piccolo centro salentino, ora, a causa di incendi e distruzione, è andato perso. Eppure, tutto il paese, con un piccolo gesto, può ritornare ad essere ancora più SUPER-SANO! Basta poco e, oltre ad avere un paese con i balconi e le verande addobbate per respirare il clima natalizio, anche il corpo ne gioverà, respirando aria più pulita. Al termine delle festività, infatti, gli alberi che ogni famiglia ha acquistato dall’associazione saranno donati per essere ripiantati presso la pineta di Supersano: è in programma, infatti, anche la giornata della piantumazione. Ogni famiglia, così, apponendo un cartello con il proprio nome, potrà prendersi cura di quell’albero e, di conseguenza, del proprio paese.

Lo scopo è quello di sensibilizzare ogni famiglia al bene del territorio e all’ambiente. È un gesto semplice, ma di grande valore, nonostante il periodo, difficile per tutti, anche dal punto di vista economico. La risposta positiva sin dall’inizio, da parte di tante giovani famiglie, fa ben sperare che quest’anno, a Supersano, l’amore per la vita trionferà. E tu? Non hai ancora prenotato il tuo albero? Sei in tempo per contribuire a rendere migliore la vita di tutti.

