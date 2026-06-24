Marco Rizzo ospite di “Ti Racconto a Capo”

CORSANO (Lecce) – Prosegue la sedicesima edizione di Ti Racconto a Capo, il progetto culturale promossa dall’associazione Idee a Sud Est con il patrocinio del Comune di Corsano.

Dopo l’intenso debutto con Virginia Campanile e il dinamico confronto con il giornalista Tony Damascelli, è la volta del terzo appuntamento in calendario.

Sabato 27 giugno, i riflettori della rassegna si accenderanno su uno dei volti più noti, stimolanti e polarizzanti dello scenario politico e giornalistico italiano: Marco Rizzo, che sarà in Piazza Santa Teresa a Corsano, alle 20:30, per presentare il suo ultimo libro “Una biografia di periferia”.

L’incontro, che vedrà l’ospite dialogare con Alberto Capraro, proporrà una profonda riflessione sulle periferie sociali e politiche del nostro tempo. Nel corso della serata Rizzo intreccerà il proprio racconto personale e umano con una lettura decisamente critica e disincantata delle dinamiche che muovono oggi il nostro Paese.

Anche questo appuntamento sarà guidato dal suggestivo filo conduttore che caratterizza l’edizione 2026 della manifestazione, ispirato alla celebre frase del Premio Nobel Grazia Deledda: “La fantasia è una parte della realtà: quella che si vede con gli occhi chiusi”. Si tratta di un invito esplicito rivolto al pubblico per guardare oltre la superficie della cronaca quotidiana, approfondendo le complessità del presente attraverso le storie personali e le riflessioni collettive.

A fare da bellissima cornice visiva ed emotiva all’evento l’esposizione pittorica dell’artista Luana Celeste. Le sue opere, integrate stabilmente nel percorso della manifestazione, creano un suggestivo connubio e un costante dialogo tra la forza delle parole e l’arte visiva.

La sedicesima edizione rappresenta un passaggio importante perché conferma la continuità di un progetto che negli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità, come spiega il Vicepresidente dell’associazione, Luciano De Francesco.

Con l’intervento di Marco Rizzo, gli organizzatori continuano a proporre voci diverse e fuori dal coro, capaci di stimolare riflessioni profonde e creare connessioni autentiche con il pubblico.

Il Presidente Carlo Ciardo ci tiene inoltre a sottolineare quanto l’associazione creda fermamente nella forza delle parole e nella possibilità di costruire comunità attraverso il confronto. Un progetto culturale che si ripete ogni anno solo grazie al ruolo fondamentale dei volontari, degli ospiti e di un pubblico che non ha mai smesso di sostenere con calore la rassegna.

Dopo l’atteso incontro con Marco Rizzo, Ti Racconto a Capo si avvierà verso la sua conclusione il prossimo 24 luglio, quando ospiterà l’anteprima salentina del nuovo saggio del giornalista Antonio Polito “La Costituzione non è di sinistra”.