Domenica 5 luglio concerto lirico “Arie al par del vento”

LECCE – Gran finale per : la splendida di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, ospiterà , ultimo appuntamento della rassegna estiva dedicata alla musica classica e alla convivialità. “Classica d’Estate… & wine” 2026domenica 5 luglio Sala Giardino “Arie al par del vento”

Protagonisti della serata saranno il , il e il , interpreti di un programma che accompagnerà il pubblico tra alcune delle più celebri pagine dell’opera lirica italiana ed europea, alternando momenti brillanti, intensi e profondamente romantici.

soprano Marina Contebasso Michele Antonetti pianista Enrico Tricarico

Il soprano , classe 1996, ha intrapreso lo studio del canto fin dall’infanzia e si è laureata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce nel 2021. Nel corso della sua formazione ha studiato anche presso la Escuela Superior de Canto di Madrid e continua a perfezionarsi attraverso concorsi, laboratori e masterclass con artisti di fama internazionale. Dal 2024 vive in Belgio, dove ricopre il ruolo di corista stabile presso l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi, esperienza che le consente di vivere quotidianamente il repertorio operistico internazionale.

Marina Conte

è un basso cantabile con una solida carriera operistica e concertistica, protagonista di numerosi debutti in ruoli sia drammatici che brillanti del repertorio italiano e mozartiano. Attivo anche nella musica sacra, barocca e liederistica, ha preso parte a produzioni discografiche e audiovisive di rilievo e si è esibito nei principali teatri italiani, interpretando recentemente ruoli come Sparafucile in Rigoletto, Zuniga in Carmen, il Commendatore in Don Giovanni e Simone in Gianni Schicchi.

Michele Antonetti

è pianista, compositore e direttore d’orchestra attivo in Italia e all’estero. Formatosi presso il Conservatorio di Bari, ha diretto proprie composizioni, opere liriche e importanti produzioni musicali in numerose città europee. Autore di studi musicologici e direttore dell’Orchestra Terra del Sole, affianca all’attività concertistica un costante impegno nella promozione culturale e nella didattica musicale.

Enrico Tricarico

chiuderà così il percorso di “Classica d’Estate… & wine” 2026 con una serata dedicata alla grande tradizione lirica, immersa nell’atmosfera raccolta e suggestiva della Sala Giardino, dove musica, emozione e bellezza si incontrano sotto il cielo dell’estate leccese.

“Arie al par del vento”

Per salutare insieme il finale della rassegna, il pubblico potrà degustare prima del concerto un calice di vino della Cantina , condividendo un momento di relax e convivialità prima dell’inizio della serata musicale.

Apollonio

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.

disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; ), online e nei punti vendita del circuito . Biglietti tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.comVivaticket

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

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Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A 8 CONCERTI

Intero € 65, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 55

PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.