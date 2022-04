Uccise il padre gettandogli dell’alcol addosso: fu omicidio volontario, condannato a 30 anni di reclusione

COLLEPASSO (Lecce) – Gettò dell’alcol sul padre dopo l’ennesimo litigio in casa trasformandolo in una torcia umana. Lo fece consapevolmente e con la lucidità di poter ammazzare l’anziano genitore la sera del 29 maggio di un anno fa. Vittorio Leo, il 50enne di Collepasso, accusato della morte del padre, rimasto carbonizzato dopo il lancio di alcol in cucina con i fornelli accesi, è stato condannato a 30 anni di reclusione dai giudici togati e popolari della Corte d’Assise (Presidente Pietro Baffa). Un verdetto duro se si considera l’iter estremamente tortuoso che aveva portato il pm Luigi Mastroniani a modificare in corso d’opera più volte l’accusa: da omicidio volontario a preterintenzionale poi di nuovo volontario. E con questa accusa, rimodulata solo nella scorsa udienza di novembre, lo stesso magistrato aveva chiesto la condanna: 14 anni con la prevalenza delle attenuanti generiche per via della collaborazione fornita dall’uomo nel corso delle indagini. La Corte, però, ha livellato verso l’alto la condanna. Attenuanti e aggravante (aver ucciso il genitore) sono state equiparate; l’imputato aveva agito con dolo ben consapevole di avere tra le mani una bottiglia d’alcol ad alto contenuto infiammabile e sulla base di questi presupposti si è configurato il reato più grave.

Una mazzata per l’imputato che non aveva optato per riti alternativi nel corso dell’udienza preliminare fiducioso di dimostrare l’accidentalità della tragedia consumatasi nell’abitazione di famiglia al culmine di un rapporto con il padre ormai logoro. E che questa mattina aveva nuovamente confermato la tesi della causalità in un lungo interrogatorio liberatorio. Ma non è bastato per ottenere la clemenza della Corte. Dall’altra parte ha sempre avuto un genitore vecchio stampo, colto ed estremamente esigente; lui, invece, l’imputato aveva scelto un percorso di vita che non avrebbe soddisfatto le aspettative del genitore. Single e senza famiglia aveva lasciato gli studi per gettarsi a capofitto nell’attività di agente immobiliare deludendo i desiderata del padre. E le tensioni in casa tra i due, senza una terza persona a fungere da paravento, sono diventate continue. Fino a quel mezzogiorno di fine maggio di un anno fa quando l’ennesimo battibecco è sfociato in un omicidio. Inizialmente volontario. Anche perché Vittorio non allertò immediatamente i soccorsi. Si preparò un piatto di pasta con il corpo del padre carbonizzato in bagno. Pulì casa e poi si mise sul divano dove attese l’arrivo dei carabinieri giunti in quell’abitazione a distanza di ore.

Link Sponsorizzato

Leo è sempre in carcere nonostante nei mesi scorsi la difesa avesse avanzato richiesta di domiciliari per motivi di salute rigettata dalla Corte dopo una consulenza del medico legale Roberto Vaglio. E una precedente istanza era stata sollecitata proprio quando la Procura formalizzò l’avviso di chiusa indagine (con la riqualificazione del reato) respinta, in quel caso, dal gip Giovanni Gallo, lo stesso giudice che firmò la convalida dell’arresto subito dopo la tragedia e che giudicò l’azione come un atto volontario alla luce anche della capacità di intendere e di volere dell’uomo così come sostenuto da una perizia eseguita dallo psichiatra Domenico Suma. Così come hanno stabilito gli stessi giudici chiamati a pronunciarsi su un delitto consumato in casa dopo continui litigi e tensioni in cui lo scontro generazionale tra familiari è esploso nel modo peggiore.