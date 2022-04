Cerca di liberare la strada da un pino abbattuto dal vento, viene travolto da un’auto: in prognosi riservata

SUPERSANO (Lecce) – Un albero di pino di un fondo di sua proprietà finisce sulla strada a causa delle forti raffiche di vento e cerca di rimuoverlo prima che possa provocare incidenti, ma viene travolto da un’auto ed ora è ricoverato in ospedale, con prognosi riservata, al Fazzi di Lecce.

Il malcapitato protagonista è un 57enne di Supersano – G.M. le sue iniziali – travolto nel primo pomeriggio da una Mercedes condotta da un medico 64enne, che si stava recando presso l’ospedale di Scorrano per prestare servizio.

L’investimento si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada che collega Supersano con Scorrano. Intervenuto per evitare incidenti e pericoli per gli automobilisti, però, lo sfortunato 57enne è stato travolto dalla vettura, riportando gravi lesioni al torace.

Soccorso dallo stesso conducente della Mercedes, il malcapitato è stato poi trasportato a sirene spiegate alla volta dell’ospedale di Lecce, dove si trova ricoverato – come detto – con prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della compagnia di Casarano.

LA VERSIONE DELL’AUTOMOBILISTA: “IL DANNEGGIATO SONO IO”

Secondo l’automobilista, che ha contattato la redazione per fornire la sua versione dei fatti, l’impatto sarebbe avvenuto tra la sua vettura ed un tronco di pino, che pochi istanti prima era stato tranciato in due dal proprietario del fondo e che aveva occupato la strada. L’urto contro il tronco avrebbe quindi fatto sbalzare il 57enne, procurandogli i traumi per i quali è stato poi ricoverato in ospedale. “Il danneggiato sono io – scrive – che per fortuna mi è andata bene: un secondo prima e sarei rimasto sotto l’enorme pino caduto per il maltempo, senza nessuna messa in sicurezza della strada e degli alberi da parte del proprietario”.