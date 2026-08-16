Lecce, Di Francesco scuote il mercato: il dopo Ramadani e la delusione per Banda. Domani prima uscita ufficiale in Coppa Italia

LECCE – Il Lecce si prepara all’esordio in Coppa Italia contro il Palermo. Alla vigilia della sfida del “Barbera”, Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sul lavoro svolto dalla squadra e sulle scelte in vista del match, senza nascondere la volontà di iniziare con il piede giusto la nuova stagione.

“Abbiamo lavorato intensamente, cercato di rinforzare quanto fatto lo scorso anno e nuove soluzioni, soprattutto in attacco. Non siamo ancora una squadra finita, ma c’è tanta voglia di iniziare”, ha affermato Di Francesco.

Il tecnico giallorosso considera importante la gara di Palermo anche in prospettiva campionato: “Il risultato di questa gara sarà importante, soprattutto per iniziare bene e per proiettarsi al meglio verso il Campionato. Sarà un campo ostico, con un allenatore esperto e una compagine con calciatori di categoria superiore”.

Di Francesco ha spiegato che l’assetto del Lecce potrà cambiare in funzione dell’avversario e degli uomini a disposizione. In questo senso, Pierotti è stato provato in una posizione più centrale e il tecnico ha ribadito di voler scegliere di volta in volta il sistema più adatto.

Capitolo centrocampo: il possibile erede di Ramadani potrebbe essere Ngom, mentre il ritorno di Berisha sarebbe particolarmente importante per ampliare le soluzioni tattiche. Al momento, invece, Maleh sta trovando grande spazio. Sul mercato, Di Francesco condivide la linea tracciata dal direttore Trinchera: bisogna intervenire con criterio, cercando giocatori realmente utili alla squadra e senza acquistare tanto per acquistare.

Il tecnico ha poi indicato le priorità del mercato: “Manca un terzino destro per completare il reparto arretrato, Tiago Gabriel domani giocherà e mi piacerebbe che rimanesse, ma in caso partisse non ci troveremo impreparati, bisogna valutare qualcosa in mezzo al campo e servono esterni offensivi”.

Nessuna anticipazione, invece, sulla formazione: “Non vi dico la formazione, ma non ho dubbi per la sfida del “Barbera”. Di Francesco ha inoltre annunciato che i vicecapitani saranno Gaspar e Coulibaly, con Berisha pronto a ricoprire il ruolo quando sarà in campo.

Una certezza è invece N’Dri, che partirà dal primo minuto. Di lui Di Francesco ha sottolineato l’atteggiamento positivo e il carattere, spiegando che, pur non avendo ancora una grande continuità durante la partita, può diventare decisivo quando entra in campo e “spaccare la partita”.

Infine, il capitolo Banda. Il tecnico ha ammesso di essere “molto deluso”,’soprattutto sotto il profilo professionale, chiarendo che l’argomento non è stato ancora affrontato con il gruppo. E ha aggiunto una frase che lascia intendere anche la direzione del mercato: “Cercheremo di prenderne uno più forte di lui”.

Il Lecce, dunque, arriva alla sfida con il Palermo con una squadra ancora in costruzione, ma con idee chiare e la volontà di cominciare subito a dare concretezza al nuovo corso.