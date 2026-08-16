I giallorossi convocati per Palermo-Lecce, Coppa Italia

LECCE – Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Palermo – Lecce, trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, in programma lunedì 17 agosto 2026 alle ore 21:15.
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
30. Falcone
12. Lupo
33. Penev
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
28. Gorter
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom
ATTACCANTI
22. Esteban
69. Geubbels
34. Laerke
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić
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