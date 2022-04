Picchiava la convivente per estorcerle denaro da spendere nel gioco d’azzardo: condannato un 45enne

COPERTINO (Lecce) – Rincasò in evidente stato di alterazione ed aggredì la convivente per costringerla a farsi consegnare dei soldi, per poi cospargere di liquido infiammabile la vettura della donna e minacciare di incendiarla qualora non gli avesse dato altri contanti. Un 45enne di Copertino ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di reclusione davanti al gup Giulia Proto con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione così come concordato dall’avvocato difensore Daniele Scala con la pubblica ministera Francesca Miglietta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo essere rincasato aveva litigato con la compagna e l’aveva poi aggredita fisicamente, per farsi consegnare con la forza del denaro. Dunque, per ottenerne di più, è uscito in strada per cospargere di benzina l’auto della convivente, minacciando di scatenare un incendio. A quel punto per l’uomo si aprirono le porte del carcere di Lecce. Nel corso delle indagini è emerso che l’uomo maltrattava la donna da circa due anni e pretendeva quotidianamente somme di denaro da utilizzare nel gioco d’azzardo. Attualmente si trova ai domiciliari.