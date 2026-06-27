Anni di passione e successi: il CDS Dance Studio celebra il suo ventesimo anniversario al Teatro Italia di Gallipoli

Un traguardo storico, fatto di sacrifici, grandi traguardi e, soprattutto, tantissimo amore per l’arte coreutica. Il CDS Dance Studio compie vent’anni di attività e, per festeggiare questo straordinario anniversario, si prepara a regalare al suo pubblico una serata indimenticabile. Il prossimo 28 giugno alle ore 20:00, il prestigioso palco del Teatro Italia di Gallipoli ospiterà lo spettacolo “L’essenziale è invisibile agli occhi”.

A dare vita a questa imponente produzione, presentata da Flavia Attanasi, sarà un eccezionale cast composto da oltre cento allievi della scuola: giovani talenti che rappresentano il cuore pulsante e l’orgoglio di una realtà ormai consolidata nel panorama della danza.

Lo spettacolo non sarà una semplice esibizione, ma una vera e propria opera d’arte teatrale che propone una rilettura totalmente inedita del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, “Il Piccolo Principe”. Questa volta, la tradizionale prospettiva narrativa viene ribaltata con originalità: la vicenda è infatti raccontata dal punto di vista della Volpe che, a distanza di anni dall’incontro con il bambino dai capelli d’oro, si ritrova a tramandare i valori profondi dell’amicizia e dei legami umani a una bambina.

La narrazione, densa di emozione, si basa sui testi scritti da Roberto Marius Treglia e impreziosita dalla splendida voce narrante di Chiara De Giorgi.

Il CDS Dance Studio si conferma, ancora una volta, una scuola all’avanguardia capace di fondere perfettamente la tradizione della danza con l’innovazione digitale. Lo spettacolo offrirà un forte impatto visivo grazie alle scenografie realizzate da Alessandro Caputo, Andrea Cortese e Francesco Rizzello, quest’ultimo autore anche dei suggestivi effetti digitali.

A guidare i ballerini sul palco saranno le coreografie originali nate dal corpo docenti, una squadra di professionisti d’eccellenza composta da Francesco Rizzello, Mattia Politi, Sonia Villani, Sara Baccaro, Veronika Maritati.

Questo appuntamento rappresenta il coronamento perfetto di una stagione artistica che ha visto la scuola fare incetta di riconoscimenti nei più importanti concorsi nazionali. Tra i tantissimi successi, spicca il recente e prestigiosissimo premio come “Migliore Scuola” assegnato al CDS Dance Studio durante il celebre JeDance Competition di Roma.