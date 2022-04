Coinvolto in un falso incidente si trovava a 100 chilometri di distanza: assolto un 39enne

GALATONE (Lecce) – Ignaro di essere coinvolto in un incidente dopo 5 anni viene assolto con formula piena dal Tribunale di Taranto. Siciliano di nascita, ma cittadino di Galatone, viene coinvolto in un sinistro falso senza saperne nulla. Due cittadini di Taranto organizzano un sinistro falso il 16 aprile del 2014 coinvolgendo, forse per errore, la vettura di proprietà del cittadino galatonese che nelle circostanze dei fatti si trovava a oltre 100 chilometri dal luogo del sinistro (Martina Franca).

Dopo la richiesta di archiviazione della procura avanzata ad aprile del 2016 e opposta dalla compagnia assicurativa, a ministero dell’avvocato Silvio Caroli, l’udienza camerale con ordinanza di imputazione coatta, è stato necessario il dibattimento per pervenire all’assoluzione di S.N., classe 81, alla luce della totale estraneità dei fatti.

La difesa, sostenuta dall’avvocato Antonio Palumbo, ha rilevato, infatti, come l’asserito danneggiante fosse assolutamente esente da responsabilità non avendo mai fattivamente partecipato al sinistro accomodato, in realtà mai portato a termine, giacché i coimputati, forse resisi conto dell’estraneità del salentino dai fatti, avevano ritirato la richiesta risarcitoria. L’incompatibilità del sinistro è stata determinata dalla scatola nera presente sul veicolo di S.N. che, giustamente, l’ha rilevato.

I due, comunque, hanno riportato una pesante condanna ad un anno e mezzo.

