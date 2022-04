Inchiesta “Tedesco”: si chiude con un’assoluzione il processo per l’ex Direttore generale dell’Asl Guido Scoditti

LECCE – Si conclude in appello con una sentenza assolutoria la lunga e articolata vicenda che ha riguardato l’allora Direttore Generale dell’ASL di Lecce, Guido Scoditti. Lo stesso fu coinvolto nel cosiddetto “processo Tedesco” che portò, nel 2011, a vari arresti. Lo stesso dottore Scoditti fu collocato agli arresti domiciliari e destituito dalla Direzione Generale.

Attinto dalla contestazione di associazione a delinquere, unitamente a Tedesco e altri dirigenti, la accusa si concluse in primo grado con sentenza di prescrizione. Il difensore, l’avvocato Massimo Manfreda, ha impugnato la sentenza di prescrizione chiedendo, come poi è stato disposto, che venisse riconosciuta la evidenza della prova assolutoria che, in questo caso supera anche la prescrizione.

Resta quindi provata la totale estraneità del dottore Scoditti, dirigente pubblico per oltre 40 anni.