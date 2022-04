Abusi sessuali su una giovane affetta da deficit nel bar? A processo un cliente, prosciolto il titolare

SALENTO – Avrebbe abusato di una giovane donna affetta da un deficit all’interno di un bar e un cliente residente in un comune della Grecìa salentina è finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata mentre il giudice proscioglie il titolare del bar. Questo l’esito dell’udienza preliminare che si è celebrata nei giorni scorsi davanti al gup Carlo Cazzella. Il processo a carico del cliente si aprirà il prossimo 24 febbraio davanti ai giudici in composizione collegiale in cui le due vittime siederanno sul banco delle parti civili con gli avvocati Daniela Colella e Lorena Puscio.

I fatti risalgono a luglio del 2013. Il cliente avrebbe abusato di una cliente disabile trascinandola in bagno mentre quest’ultima si trovava in compagnia dell’amica. E giorni prima anche il titolare del bar avrebbe approfittato delle due donne, accusa quest’ultima venuta meno a conclusione dell’udienza.

A mettere in moto l’indagine coordinata dal pm Maria Consolata Moschettini è stata la denuncia delle due donne con problematiche mentali conosciute nel paese di residenza sporte in caserma. Da lì sono partiti gli accertamenti che si sono avvalsi anche di un incidente probatorio celebratosi a ridosso dell’udienza. Il cliente è difeso dall’avvocato Federica Conte; il titolare, invece, da Fabrizio Piccinno.