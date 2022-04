Il Lecce più brutto che si era mai visto. Cosa è successo contro il Pisa? Il direttore dell’area tecnica giallorosa Pantaleo Corvino parla di blackout generale.

”Dopo nove risultati utili consecutivi in questa gara si è sbagliato tutto. Gli avversari niente. Tutti amareggiati per la prestazione, compresi i ragazzi, soprattutto per il dispiacere dato ai tifosi che ci hanno seguito a distanza.

Bisogna ritrovare subito tutte le energie possibili per ripartire”.