Maggioranza ancora spaccata sulla delibera Zara, che passa con il voto favorevole di Poli e Finamore

LECCE – L’argomento del trasferimento del centro di abbigliamento Zara, che prevede il pagamento di una cifra importante (anche se diminuita discrezionalmente dall’amministrazione leccese, in linea con il regolamento regionale) per via della mancata realizzazione dei parcheggi, ha tenuto banco nel Consiglio comunale odierno: la delibera è passata. La maggioranza si divide anche in Consiglio comunale, ma Salvemini porta a casa lo stesso il risultato: hanno votato a favore Finamore e Poli Bortone (pur facendo parte dell’opposizione), mentre il Pd è uscito dall’Aula (tranne la “dissidente” Lidia Faggiano) e Patti si è astenuto. “Si riqualifica l’area, assumono il 30% in più di personale e ci danno 577mila euro. Cosa vogliamo di più?” – commenta a caldo il consigliere di Prima Lecce. Le posizioni in maggioranza restano in conflitto. Il capogruppo Pd, Antonio Rotundo, ha insistito sulla necessità di appurare la congruità di uno “sconto” simile: “Il problema è come si esercitano queste prerogative: tutto deve fondarsi su un parere tecnico. La deroga del 66% (577mila euro di versamento) la ritengo scritta sull’acqua: io devo avere una rete di protezione, un parere tecnico, che mi metta al sicuro”. Quando si occupa una superficie commerciale di quel tipo, il regolamento impone che siano realizzati i necessari parcheggi pertinenziali: quindi una superficie di parcheggio da 2161 metri quadrati, in proporzione a quella occupata. Naturalmente, non è possibile realizzarli nell’area di Piazza Mazzini, quindi, l’azienda paga questa mancata realizzazione con una cifra che permette di riqualificare quell’area. “Stiamo derogando accontentandoci di percepire la monetizzazione di oltre 700 metri quadrati di parcheggi”: con Zara si deroga al 66%” – protesta Antonio Rotundo, che chiede un parere di congruità da parte di un dirigente comunale. Inevitabile, dunque, per il capogruppo PD un dibattito per capire se quei parametri siano giusti oppure arbitrari.

Salvemini invece è irremovibile e spiega che attraverso una relazione richiesta all’Assessorato alla Mobilità si è fatta una valutazione sulla possibilità che qualcuno prenda la macchina per andare a comprare i vestiti del noto marchio: è su questo parere che si è basato lo “sconto” del 66%. Tutto è in linea con le norme vigenti perché la Regione Puglia lascia alla discrezione dell’ente locale la possibilità di applicare una deroga alla realizzazione dei parcheggi, con una monetizzazione stabilita dall’esecutivo. “La monetizzazione è un’eccezione, un risarcimento concesso quando non è possibile costruire parcheggi” – sottolinea Carlo Salvemini. Il sindaco di Lecce ribadisce che la delibera è pienamente legittima e in linea con il regolamento regionale, quindi una scelta discrezionale coerente con gli indirizzi di mandato del centrosinistra per contenere nuovo consumo di suolo.

“Non c’è una variazione urbanistica a favore di una media struttura di vendita a danno dei negozi di vicinato, come è avvenuto in passato – tuona il sindaco – Questa delibera è trasparente e mi sono preso la responsabilità totale davanti alla città, firmandola personalmente. Credo che sia utile in chiusura ricordare qual è stata la monetizzazione passata (il contributo che veniva chiesto per il fatto di non poter realizzare parcheggi in proporzione all’area commerciale che si occupa) delle strutture di media vendita in quella zona tra piazza Mazzini e Piazza Sant’Oronzo: 70mila euro alla Feltrinelli, la Benetton ha pagato 52mila euro. Oggi, per effetto della delibera commissariale, che aumenta l’onere, si arriva a 1,7 milioni di euro per Zara. Ma se si fosse applicato il regolamento del 2018, mai si sarebbe arrivati al prezzo che oggi paga quest’azienda”. In maggioranza quelli che si schierano con la decisione del sindaco, come Gabriele Molendini, spiegano che garantire all’ente un’ entrata straordinaria, attraverso una deroga è un bene per tutti.

La struttura già urbanizzata può, anziché fare parcheggi, preferire la monetizzazione del servizio a cui dovrebbe dare vita. La società immobiliare che agirà per conto di Zara, non potrà mettere a disposizione nuovi parcheggi, quindi pagherà, ma alla fine il grande marchio di abbigliamento, come ha spiegato nel suo intervento il consigliere Mele, creerà liquidità nelle casse comunali, assumerà altro personale, trasferendosi nei locali dove c’era il Bingo (riqualificando l’immobile) e, soprattutto, pagherà molte più tasse per anni.

C’è da mettere in conto, inoltre, che la delibera commissariale aumenta in maniera pesante i parametri su cui sono basati gli oneri che un’impresa deve versare nelle casse comunali per trasferirsi in un locale molto più grande, senza mettere a disposizione parcheggi. Giovanni Occhineri invita tutti a evitare di parlare di “sconto a Zara”, “perché quando il Bingo (che ora si è dovuto trasferire perché quel tipo di attività sono state allontanate dai centri delle città per combattere le ludopatie) è arrivato non ha costruito alcun parcheggio”. Quindi, lo sconto, secondo il consigliere di maggioranza, non è stato Salvemini a inventarselo.

LA POSIZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Il consigliere Arturo Baglivo, capogruppo del Movimento 5 Stelle, critica l’entusiasmo per trasferimento di Zara: “La delibera non ci convince. La discrezionalità nel fare lo sconto del 66% non ci convince. È ancora un mistero il criterio che ha spinto a una deroga del 66%. Si intervenga sul costo degli oneri pertinenziali per tutti i cittadini leccesi”. Secondo il pentastellato, ci vuole un piano del commercio di ampio respiro per evitare di fare il gioco delle tre carte.



Gabriele Molendini ricorda, per l’ennesima volta durante il Consiglio, che non c’è un cambio di destinazione d’uso, ma solo una diminuzione del prezzo per agevolare un’impresa che porta ricchezza: il regolamento regionale prevede una riduzione fino al 100% degli oneri in area pedonale. “Stiamo introitando 570mila euro, che non è detto che avremmo ottenuto imponendo altre percentuali – spiega Molendini – così andremo a investire nella riqualificazione dell’area. I riflessi sono positivi sulla situazione economica dell’ente”. Secondo il consigliere di centrosinistra, se altri soggetti faranno le stesse richieste in quell’area sarà concessa la stessa percentuale.

In maggioranza c’è chi fa notare che agevolare il trasferimento di Zara dove c’era il Bingo significa permettere di riqualificare un immobile importante. Lidia Faggiano è convinta che quei soldi non avrebbe potuto sborsarli nessuno. Rotundo e altri in maggioranza si astengono. Adriana Poli Bortone riflette sul fatto che tutti siano d’accordo nel giudicare iniqua la delibera commissariale e invita il Consiglio comunale a mobilitarsi per cambiarla. Poi la senatrice vota con la maggioranza a favore della delibera: l’opposizione si spacca, la maggioranza si divide, ma la delibera passa. Zara può trasferirsi a quel prezzo, con un risparmio di oltre un milione di euro.



NEL PD LIDIA FAGGIANO SI DISSOCIA

“Nell’odg del Consiglio comunale del 22 dicembre è stato affrontato il trasferimento di Zara nell’immobile ex Ariston – esordisce un comunicato stampa della consigliera Lidia Faggiano – A differenza del mio gruppo PD che ha espresso riserve di natura tecnica non partecipando poi al voto, ho deciso di esprimere parere favorevole. Alla base di questa decisione, le mie considerazioni di quanto questo investimento possa essere utile per la nostra città. La crisi ha inciso negativamente sul settore del commercio e in questi ultimi tempi tutti abbiamo assistito alla chiusura di tante attività commerciali.

L’apertura di una media struttura in via Trinchese, vuol dire un piccolo passo per invertire questa tendenza fungendo da stimolo, da traino anche per le altre realtà commerciali del distretto. A questo si aggiunge l’incremento dei livelli occupazionali che per quanto prima richiamato potrebbe riflettersi conseguentemente anche sulle altre attività.

L’intera area DUC di Piazza Mazzini diventerà sicuramente più attrattiva sia per nuovi investimenti che per vivacità dell’ offerta commerciale, non di meno per il recupero di un immobile in disuso che, lasciato a se stesso, abbruttirebbe una delle aree più centrali di Lecce. Gli introiti ricavati dalla monetizzazione degli standard urbanistici saranno vincolati alla riqualificazione dell’area, migliorandone gradevolezza visiva e fruibilità.

In merito alla riduzione degli standard urbanistici trovo giusto che questo primo caso sia assunto come precedente vincolante per le ulteriori istanze che dovessero pervenire per casi analoghi. Va considerato come l’applicazione dei parametri indicati dalla delibera commissariale ha stabilito importi sicuramente disincentivanti e penalizzanti per qualsiasi investitore. La deroga agli standard pertinenziali, per le motivazioni riportate nella proposta di delibera, ne ha decretato invece la sostenibilità apportando liquidità certa e concreta per il Comune a fronte di una iperbolica cifra che sicuramente sarebbe rimasta sulla carta.

Le scelte che la politica richiede impongono assunzioni di responsabilità da parte degli amministratori e il bene collettivo deve prevalere su ogni timore. In me è prevalso l’amore per la mia città al di la di ogni tecnicismo”.