Basta un po’ di pioggia per il laghetto di via Silvio Pellico. Questione disagi portata in Consiglio da Giordano

LECCE – Gli allagamenti degli anni ‘80 tornano di moda nel 2020. L’acqua resta e le fogne non assorbono: la scena in via Silvio Pellico è impietosa. Un vero e proprio laghetto artificiale: basta un po’ di pioggia e i residenti restano intrappolati. Proprio i problemi di via Silvio Pellico sono stati portati in consiglio comunale dal capogruppo FdI, Roberto Giordano Anguilla, ma senza ottenere risposte dall’assessore Miglietta.

Da anni i residenti attendono i lavori di riqualificazione e la restituzione di una strada essenziale e indispensabile per connettere al suo interno il quartiere di San Pio e garantire alla Chiesa Santa Maria della Porta adeguata accessibilità (è ancora chiusa al traffico). Nel 2007 fu prevista

la realizzazione della strada contestualmente ai lavori di realizzazione di

un immobile privato: i lavori di quell’immobile non sono mai terminati e la strada non è mai diventata pubblica, come era previsto nei progetti

iniziali.