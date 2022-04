Coda: “Ci vuole calma e sangue freddo”

Ha segnato le rete che ha permesso al Lecce di agguantare un pareggio in un momento in cui le cose si erano complicate. Il Lecce dall’1-0 si fa raggiungere e rimontare nel primo tempo e nel secondo fatica a tornare al timone della gara. Anche in questa partita i cambi sono stati fondamentali. Falco non ha risolto, come a Verona contro il Chievo, la partita, ma ha disegnato un assist per Massimo Coda che ha permetto all’attaccante di andare in rete e far guadagnare un punto alla squadra. Coda a quota 8 reti, insieme a Forte (che oggi è stato autore della doppietta del Venezia) occupa il primo posto della classifica marcatori.

Il percorso è lungo e insidioso. Nervi saldi, questo il segreto:

“Bisogna mantenere la calma sapendo che non si possono vincere tutte le partite – dice Coda a fine gara – Al livello di squadre, più o meno, la caratteristiche sono quelle. C’è voglia di attaccare sempre l’avversario e difendersi sempre tutti dietro la linea della palla”

La partita con il Venezia

“Il Venezia mi ha sorpreso per la voglia di voler giocare da dietro, di uscire, di non aver paura; è una cosa che ti fa forte. Le squadre contendenti per ora? Fino a questo momento non ne abbiamo affrontate tante, le ultime due che abbiamo incontrato però, Chievo e Venezia, credo abbiamo quel qualcosa in più per poter lottare”.

Ottava reste stagionale per Massimo Coda, la sua dedica

“La dedico a noi, al fatto che non abbiamo perso questa partita”