Corini: “Eravamo riusciti a portarla dalla nostra, dovevamo portarla a casa”

“Il rammarico è che se fosse stato un altro tipo di partita dove il Frosinone ti aveva schiacciato e non riuscivi a uscire dalla tua area, poteva starci di pareggiare; invece la percezione era che eravamo in controllo e che loro facevano fatica a trovare soluzioni di gioco. Quando ripartivamo eravamo pericolosi, sicuramente il rammarico per non aver trovato il terzo gol c’è, anche se le premesse per andare a farlo le abbiamo create e non siamo riusciti a finalizzare”.

E’ il riassunto dello stato d’animo di Mr Corini e della sua squadra dopo la partita Lecce-Frosinone.

In effetti questo è un pareggio che lascia l’amaro in bocca. La squadra giallorossa dopo essere passata sotto di un gol con il rigore trasformato dal dischetto da Parzyszek per un fallo di Adjapong, pareggia (grazie allo stesso difensore), poi passa in vantaggio con Mancosu e, quando era vicina a siglare la terza rete e mettere il sigillo su un risultato che sarebbe stato importantissimo ai fini della classifica (il Lecce sarebbe stato in vetta in tandem con la Salernitana), prende il secondo gol, quello del pareggio, un minuto prima del novantesimo. Mr Corini non nasconde il suo cruccio:

“Sicuramente c’è grande rammarico – ribadisce l’allenatore – E’ stata un partita intensa contro una squadra forte; e nonostante qualche difficoltà l’avevamo portata dalla nostra parte. La percezione che avevamo era che potevamo condurla in maniera positiva fino alla fine. Poi con un tiro sporco che è passato dentro la nostra area, loro hanno trovato il pareggio e sicuramente prevale il grande rammarico di non essere riusciti a vincere questa partita”

Cosa salvare della prestazione e su cosa, invece, c’è da lavorare per migliorare

“Alcune cose le dobbiamo fare meglio di come le abbiamo fatte oggi. Dal punto di vista dell’atteggiamento, della voglia, della motivazione non posso dire niente ai miei ragazzi; in questo momento siamo un po’ meno brillanti in qualche scelta che andiamo a sviluppare, però mi è piaciuto il fatto che anche sei siamo andati sotto, siamo rimasti in partita, siamo riusciti a ribaltarla e, nonostante qualche difficoltà che abbiamo avuto nel reparto difensivo, visto le defezioni di Lucioni e Dermaku, la squadra secondo me è stata bene in campo e riusciva a difendere bene, anzi avevamo la percezione che potevamo andare a chiudere la gara con un 3-1. Ecco perché in questo momento c’è tanto rammarico, perché in una partita dove sicuramente anche l’avversario ha fatto la sua parte, eravamo riusciti a portarla dalla nostra… e dovevamo portarla a casa”

Davide Ghersini è stato il direttore di gara che, in qualche occasione, sembra essersi distratto o ha comunque fatto scelte che possono essere sembrate opinabili. Corini non si sofferma sulle eventuali disattenzioni (i cui esiti possono però cambiare l’andamento di una gara), ma preferisce ribadire la forza del suo gruppo, nonostante queste disattenzioni.

“Non mi piace parlare dell’operato dell’arbitro. Io, a parte gli episodi, cerco di capire l’indirizzo e la direzione che dà l’arbitro alla gara parché poi è facile parametrarsi e, di conseguenza, qualcosa secondo me si poteva fare meglio. Un rigore che c’è o non c’è; che puoi avere a favore o contro, può succedere… questo lo comprendo; ma ribadisco il fatto che è stata brava comunque la squadra nella difficoltà che si è venuta a creare. Quando stava facendo la partita e mentre stava cercando di andare in vantaggio, ha preso un gol su una situazione non chiara (il primo, riguardo il fallo di rigore ndr); è stato importante successivamente non perdere la lucidità, spingere e portare la partita dove volevamo noi. Purtroppo dove volevamo noi la partita l’abbiamo portata sino all’89esimo”.

Lucioni e Dermaku, sono stati sostituiti anzitempo per problemi fisici

“Lucioni sta gestendo nell’ultimo periodo un problema al ginocchio che sembrava sotto controllo, probabilmente si è riacutizzato durante la partita e questo dolore non gli permetteva di rimanere in campo. Per quanto riguarda Dermaku, invece, sapevamo che stava rientrando dopo l’infortunio muscolare e il suo è un altro tipo di problema. Sapevo che non poteva reggere tutta la partita, dunque ho cercato di adattare la squadra alle difficoltà e, nonostante queste difficoltà, i ragazzi erano stati bravi a riportare la partita dove volevamo, purtroppo è mancato il guizzo finale per vincerla”.

Intanto la Salernitana ha perso con il Brescia. La squadra di Castori, rimasta a secco di punti, è però ancora prima in classifica (potrebbe essere raggiunta dalla Spal, che affronterà nel posticipo il Cittadella). Se il Lecce avesse vinto, avrebbe raggiunto quota 22, secondo. Ma sono conteggi che oggi Corini preferisce non fare

“Il nostro primo step sarà dopo il 4 gennaio per capire dove siamo e come ci siamo arrivati. Il campionato si va a delineare a marzo; a fine marzo capiremo, nel rush finale, quale sarà la situazione”.

Mister Corini ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort.