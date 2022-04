Corini: “Il pareggio? Una grande giocata di Falco”

LECCE – Si scrive Coda, si legge Falco. L’attaccante giallorosso ha messo in rete una palla che il numero 10 gli ha servito in un modo pulito, disegnando un percorso preciso, impeccabile. Pippo Falco colpisce ancora, e se non segna lui, fa segnare gli altri.

Un punto importante per il Lecce che allunga la scia di risultati positivi (7 giornate), ma Corini sa che la sua squadra può essere diversa e che oggi non era al top. L’allenatore lo dice nel dopo partita

“Siamo stati meno brillanti delle altre volte. Un primo tempo equilibrato, dove secondo me non eravamo molto incisivi sotto porta ma evidentemente davamo l’impressione di portelo essere, infatti abbiamo trovato il gol”

La lettura della partita

“Il Venezia si difendeva bene e contrattaccava, aveva una buona densità di gioco, ce lo aspettavamo. Devo dire che hanno fatto due bei gol, una volta sulla fascia sinistra nostra è una volta sulla fascia destra. Nel secondo tempo secondo me c’è stato un dominio territoriale, li abbiamo costretti a difendere sempre più basso, abbiamo portato tantissimi palloni in area e abbiamo trovato il pareggio con una grande azione di Pippo Falco”

Cosa è mancato al Lecce

”Quel pizzico di lucidità nella scelta finale, nel tirare verso la porta o nel pre assit e nell’assit finale; dunque è venuto fuori questo pareggio dove la squadra non è stata sicuramente brillante come in altre occasioni, ma comunque le cose che ha voluto fare le ha fatte ed mancato anche un pizzico di fortuna perché la partita nel secondo tempo potevamo anche vincerla”

Testa al Frosinone, sabato prossimo al via del Mare

“Assolutamente sì, sarà un altro big match anche perché oggi il Frosinone ha recuperato una partita complicatissima contro il Chievo dove era sotto di due gol ed è riuscito addirittura a vincerla riuscito a rimontare di due reti sul Chievo. Sappiamo di affrontare un avversario di grande valore, ma quello che non siamo riusciti a fare oggi contiamo di farlo sabato prossimo”