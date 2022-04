Covid, 1.884 casi: 139 nel leccese. Diminuiscono i ricoverati. Cambi di fascia per 7 comuni

PUGLIA – Dopo un mese di restrizioni si cominciano a vedere i primi risultati anche nella nostra regione. Uno dei dati più interessanti è quello che riguarda la decrescita dei ricoveri di pazienti covid: oggi sono 1.796. Crescono i guariti: sono 16.704. La Puglia è in fascia gialla proprio perché tutta una serie di indici ne evidenziano un andamento positivo sul piano della lotta al SARS-CoV-2. Tuttavia si registrano delle criticità e dei cambi di fascia in alcuni paesi come Sannicola, che è nella fascia 21-50 attualmente positivi della mappa epidemiologica della Regione Puglia. Sono nella fascia 11-20 Corsano, Diso, Santa Cesarea e Cannole. Castrì scende nella fascia 6-10. Tuglie scende a 1-5. Intanto, a Tricase si continua ad affrontare il problema dei nuovi contagi che hanno interessato alcune suore operative nei reparti.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, sabato 5 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.119 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 1.884 casi positivi: 629 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia BAT, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 832.380 test.

16.704 sono i pazienti guariti.

44.160 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 62.552, così suddivisi:

24.385 nella Provincia di Bari;

7.140 nella Provincia di Bat;

4.492 nella Provincia di Brindisi;

14.164 nella Provincia di Foggia;

4.666 nella Provincia di Lecce;

7.294 nella Provincia di Taranto;

400 attribuiti a residenti fuori regione;

11 provincia di residenza non nota.